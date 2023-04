Team lecchese al campionato europeo "Drift kings international series"

Sabato 15 e domenica 16 aprile 2023 si aprirà il campionato europeo "Drift Kings International Series" e per la prima volta vedrà la partecipazione di un team del territorio lecchese. Si tratta del Gasbas drifting team, composto dall’officina specializzata di Diego Gasparini e Cristian Bassi Gasbas di Pescate e dal pilota Francesco Giori, lecchese classe 1994.

Il drifting è una disciplina sportiva automobilistica che prevede abilità nel controllare il veicolo in perdita di aderenza dell'asse posteriore seguendo date regole. Non è una competizione di velocità. Il team vede la sponsorizzazione di eccellenze del territorio quali Far suspension wire, azienda del gruppo Steelgroup del ceo lecchese Andrea Beri, Tarox performance brakes di Osnago nota nell’ambiente per gli impianti frenanti e Caffè Angelini di Talamona.

"Il nostro team è molto giovane, abbiamo lavorato molto e siamo riusciti ad arrivare a questo campionato - commentano Gasparini e Bassi - Gli imprenditori del territorio ci hanno dato fiducia e li ringraziamo. Ora

ci aspettiamo grandi risultati.” commentano Gasparini e Bassi.

La squadra parteciperà a quattro round: il 15-16 Aprile in Ungheria, il 10-11 Giugno in Francia, il 24-25 giugno in Austria e infine l’1-2 Settembre in Slovenia. Tutte le gare verranno trasmesse in diretta internazionale sui canali social ufficiali di Drift Kings International Series.