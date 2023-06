Il Teatro della Società si racconta: come prenotare la visita guidata

Il cantiere del Teatro della Società di Lecco va avanti e alla fine del 2023 è prevista la riapertura. Sabato 24 e domenica 25 giugno, dalle 16 alle 19, la struttura di piazza Garibaldi sarà accessibile a chiunque voglia scoprirlo, attraverso una serie di visite guidate, fino a esaurimento dei posti disponibili. Terminati i lavori del primo lotto, il Comune di Lecco propone un tour inedito della struttura, in grado di svelarne origini e dettagli ordinariamente inaccessibili.

Il visitatore potrà conoscere da vicino tutti gli interventi effettuati, dal consolidamento delle strutture portanti e del soffittone, con la bonifica da amianto e il recupero dell'acrilico di Orlando Sora, ai nuovi impianti tecnologici e alle decorazioni ottocentesche rinvenute nel ridotto e nel foyer. Inoltre, sarà aggiornato sugli interventi previsti dal secondo lotto, che include tra gli altri il restauro del sipario storico, delle decorazioni e dei palchetti, oltre al ripristino del caffè con dehors in stile ottocentesco. Un’occasione unica per tutti gli appassionati di arte e architettura, per conoscere una delle istituzioni culturali più importanti della città, prima dell’avvio della seconda tranche dei lavori. Obiettivo dell'Amministrazione è la conclusione del cantiere entro dicembre 2024.

La visita durerà 45 minuti con gruppi da 25 persone ogni mezz'ora. Per partecipare è necessario prenotare la visita guidata in uno degli slot disponibili a questo collegamento. Maggiori informazioni al sito teatrosocietalecco.it.

Il Teatro della Società di apre alla raccolta fondi

Prima della chiusura per la lunga riqualificazione, il Teatro della Società di Lecco costava circa 380mila euro ogni anno al Comune. L'idea, una volta che verrà riaperto per la fine del 2024 - dichiarazioni alla mano -, è quella di aprirsi al mondo privato per renderlo un asset quantomeno autosufficiente, anche perchè le recenti difficoltà legate alla spesa corrente non lasciano grande spazio a ingenti iniezioni di denaro pubblico per la copertura dei "buchi". Da qui nasce l'idea della giunta Gattinoni: mettere in piedi una raccolta fondi, con tanto di manifestazione d'interesse indetta lo scorso 24 maggio alla quale hanno partecipato quattro realtà italiane. Si tratta di Patrimonio Cultura Srl di Milano, Alcantara Srl di Messina, Pirene Srl di Roma e Welcome Srl di Bergamo.

Ad aggiudicarsi la gestione “del servizio di fundraising e comunicazione a favore del Teatro della Società” di piazza Garibaldi è stata la realtà lombarda, già ben nota a queste latitudini per aver gestito la comunicazione di vari eventi istituzionali. Tra le motivazioni di Palazzo Bovara spicca l'elenco di “alcuni possibili soggetti oggetto di contatto, effettivamente esistenti a Lecco, così come vengono quantificate puntualmente le azioni che verranno svolte ed elaborato un piano economico puntuale”. La spesa totale a carico del Comune è di 48.739 euro, che sosterrà un progetto di comunicazione lungo 57 pagine: prevista nel 2023 la riapertura del teatro - a fine giugno e inizio o metà ottobre - alla cittadinanza per mostrare lo stato di avanzamento dei lavori, iniziativa prevista anche nel 2024 per prepararsi all'attesa riapertura prevista per il mese di dicembre. Tutto per sollecitare una massa quanto più ampia di potenziali donatori.