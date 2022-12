Artisti e poeti chiudono la fortunata rassegna "Tele, colori e lago"

Una cena alle Officine di Pescate ha concluso nel migliore dei modi la rassegna culturale e artistica "Tele, colori e lago" ideata da Samuele Scognamiglio, promossa da Lievi Eventi e sviluppatasi insieme a una mostra collettiva che ha visto esposte 24 opere.

Sabato l'occasione è stata propizia, oltre allo scambio di auguri natalizi, per un nuovo incontro fra i partecipanti alle tre serate dell'iniziativa.

Protagoniste la poesia di Rocco Bruno, la musica del Duo Monserrat e una sorpresa "ludico marziale" che ha concluso dinamicamente la serata. La kermesse è iniziata alle 19 e il programma prevedeva la presenza dei pittori per un'intervista sulla loro arte pittorica. Hanno partecipato in tre: Viviana Barutti, Mariella Figini e Salvatore Falco. "Impossibile tenere in piedi una serata con soli tre pittori, ma il soccorso è giunto da Rocco Bruno, poeta e aforista, e dal collaudato gruppo Montserrat" commenta Scognamiglio.

Dopo le presentazioni di rito, proprio il professor Samuele ha illustrato le finalità delle due associazioni di volontariato che hanno partecipato all'iniziativa, nello specifico Heartbeat Moving Children, presieduta dall'attrice e modella di Miami Alejandra Gutiérrez, e il Gruppo Aiuto Mesotelioma coordinato da Cinzia Manzoni. È toccato ad Arcangelo Soave presentare la propria associazione di volontariato recentemente costituitasi, con sede di fronte alla stazione di Calolziocorte, "Il Ristoro".

Gli aforismi conquistano tutti

Rocco Bruno, poeta, filosofo e aforista, ha avuto molto spazio durante la serata: ha parlato della poesia intesa come voce dell'Io, quindi nella seconda parte ha dato spazio al suo libro di aforismi interagendo in maniera simpatica con il pubblico (i presenti indicavano una pagina e l'autore leggeva l'aforisma corrispondente); essendo le pagine del libro 90, il tutto ha assunto i connotati di una sorta di tombola natalizia. Il terzo e ultimo intervento di Rocco Bruno, partendo da considerazioni filosofiche dello storico Marco Aurelio, ha affrontato il tema della parola della scrittura nonché dell'arte in senso più ampio, riscuotendo notevole interesse da parte dei partecipanti. Tali interventi sono stati sempre accompagnati da brani musicali originali del gruppo Montserrat e dalla ironia spontanea di Julio Balaredo, uno dei due chitarristi.

La pittrice Viviana Barutti si è cimentata nell'intervista con il conduttore fornendo ampie indicazioni sulla sua poetica, che è incentrata sul mondo di Viviana, un mondo fiabesco: floreale, fluviale e felice. Più riservati Salvatore Falco e Mariella Figini, che si sono limitati ai saluti di rito.

Milani tra voce e danza

Il gran finale è stato assegnato al poeta dialettale lecchese Aristide Milani, il quale ha spiegato per linee generali la propria produzione poetica di oltre 50 anni durante i quali ha composto ben 61 libri, tutti in carta pregiata, in edizioni limitate e tassativamente in dialetto lecchese. A compendio di questo suo excursus letterario, Aristide Milani è giunto alla conclusione della scarsa incisività della parola poetica a vantaggio del gesto fisico (una sorta di post-futurismo del terzo millennio). Prima però l'autore ha generosamente dato voce e cuore alle due poesie brevi della poetessa e pittrice Giovanna Barnoffi da Monza, assente per questioni logistiche.

Rientrato nel ruolo di poeta post-futurista, Aristide si è letteralmente esibito nel Passo ludico marziale "Ned Land", il gioco dei bambini della classe 1940, tra gli applausi generali. In conclusione di serata il presentatore e organizzatore Samuele Scognamiglio ha inviato gli auguri natalizi e di un lieto 2023 a Alejandra Gutiérrez, Paola Bonacina e Irene Cinti (madrina della manifestazione) che hanno svolto con simpatia e professionalità il ruolo assegnatogli. Il prossimo appuntamento è previsto nella primavera del 2023.