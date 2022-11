Una star della tv per inaugurare la mostra "Tele, colori, lago"

È stata inaugurata venerdì 25 novembre la mostra "Tele, colori, lago" alle Officine di Pescate. La rassegna, ideata e coordinata da Samuele Scognamiglio, annovera 24 opere di 12 pittori e resterà allestita 36 giorni.

Presenti opere di Robert Gnabo, Giovanna Barnoffi, Viviana Barutti, Mariella Figini, Tina Bux, Giambattista Bolis, Salvatore Falco, Julio Balaredo, Bruno Zugnoni, Lea Saladino, Nina Art (presente un omaggio allo scultore Antonio Guerra, due opere esclusive del compianto maestro Mario Schifano e altrettante del maestro Arturo Bonanomi).

Ad aprire la rassegna, introdotto dalla presentatrice Paola Bonacina, proprio Scognamiglio, che ha poi lasciato la parola ad Alejandra Gutierrez, attrice e modella venezuelana, già protagonista in serie televisive di successo come Law & Order. La Gutierrez, inoltre, ha prestato la sua immagine per alcuni brand internazionali molto importanti come: Visa, McDonald's e Bell South. Alejandra Gutierrez è stata anche contattata dal regista italiano, Ettore Pasciulli, il quale le ha chiesto di entrare a far parte del cast del suo film dal titolo Riso, amore e fantasia.

A Lecco, venerdì sera, la star è intervenuta in collegamento web e ha spiegato l'importante progetto cui ha dato vita, "Heartbeat moving children", per l'integrazione dei ragazzi affetti dalla sindrome di down. "Volevo ringraziarvi per la bellissima iniziativa a favore della mia associazione - ha spiegato Gutierrez - I fondi di questa raccolta andranno destinati alle nostre iniziative sportive tennis/padle /ciclismo per persone con sindrome di down. Spero di poter essere presente con voi prossimamente".

Il tutt'uno della conoscenza

Altro ospite della serata Sergio Ragaini, laureato in Matematica, che ha sempre visto la matematica come mezzo per "andare oltre", rivelando le cose per quelle che davvero sono. Per l'autore la conoscenza è un tutt'uno, senza separazioni, una ricerca del bello e del vero in ogni cosa. Si è occupato e si occupa di diverse tematiche: dall'insegnamento al giornalismo alla divulgazione. Ha tenuto conferenze e incontri su diversi temi, in particolare sui rapporti tra scienza e spiritualità, sulla musica e sul benessere ad ampio respiro. Ha collaborato e collabora con diverse riviste, scrivendo degli argomenti più disparati. Ha pubblicato inoltre diversi libri, tra cui saggi, romanzi e raccolte di poesie.

La serata è stata allietata dall'intervento musicale del duo jazz Montserrat. Tra il pubblico, una trentina di persone, presenti il poeta Aristide Milani e i vari artisti del gruppo Pittura Uno, nello specifico Fabrizio Martinelli e Lorena Oglieri, oltre al regista Corrado Colombo.

"Il Colore: simbolo di bellezza e di intensità delle cose. La forma, che diventa frequenza, e apre all'infinito, all'assoluto - ha commentato Ragaini al termine della serata - L'acqua, con le sue atmosfere di meraviglia, che segna il flusso del tempo, e nello stesso momento trasporta fuori dallo Spazio e dal Tempo. I colori e le forme hanno preso vita in uno spazio che appare sospeso. E le forme, talvolta dissolte in macchie di colore, per diventare colore interiore, con cui ciascuno poteva colorare lo spazio attorno a sé, hanno assunto nuova bellezza. L'energia della Musica e delle parole hanno fatto il resto. Infondendo nelle opere musica, assorbita dal colore, per donarci immagini ancora più luminose. Una luminosità da cui ciascuno poteva attingere, percependo il sapore trasformativo dell'arte, frequenza ed energia che dona vita, ed è, della Vita, l'essenza stessa".

Nel corso della serata si è esibito anche l'artista 17enne Manuel Pintau, che suona il pianoforte e rielabora i suoni al computer, dando così vita a lavori di grande contemporaneità. Madrina della manifestazione l'attrice Irene Cinti, la quale condurrà il prossimo appuntamento in programma il 17 di dicembre alle 18.30 sempre alle Officine.