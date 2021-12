A Valmadrera ora ci sono quasi 90 telecamere: “Serviranno anche all'ecologia”

Si fa più imponente la ‘pattuglia’ di telecamere presenti a Valmadrera. Durante il 2021 l’impianto del comune di Valmadrera, che poteva contare su 57 telecamere di contesto e 10 telecamere di lettura targa, ha visto l’aggiunta di 14 telecamere di contesto e 8 telecamere di lettura targhe, che “oltre alla loro evidente utilita? dal punto di vista investigativo (furti, veicoli rubati) avranno in futuro una funzione ecologica permettendo il monitoraggio del transito dei veicoli piu? inquinanti”. Lo spiega il

Corpo Associato di Polizia Locale di Valmadrera, Malgrate e Oliveto Lario.

I fondi per le telecamere

A seguito dell’approvazione del progetto di cofinanziamento dal titolo ‘Implementazione di sistemi di controllo delle targhe in relazione alla limitazione della circolazione per motivi ambientali’ presentato dal Comune di Valmadrera a Regione Lombardia entro il termine del 30 aprile e della successiva approvazione della graduatoria e delle quote di cofinanziamento, il Comando di Polizia Locale ha proceduto allo sviluppo e alla realizzazione e rendicontazione, il cui termine era previsto per il 20 dicembre 2021: in particolare sono stati realizzati 7 nuovi siti per la rilevazione dei transiti veicolari, per un totale di 8 telecamere per la lettura targhe e 8 telecamere per la visione del contesto.

In particolare i siti realizzati riguardano: via Preguda int viale Promessi Sposi, viale Promessi Sposi int. via Fra Cristoforo, via Sabatelli, via Roma, via IV Novembre, via Manzoni int. via Leopardi e via Manzoni int. via Dell’Asilo. Il cofinanziamento di Regione Lombardia, pari a 25mila euro, va ad aggiungersi agli interventi realizzati nell’anno 2021 da parte del Comune, che ha proceduto contestualmente alla realizzazione dell’Area Pedonale Urbana in frazione Pare? Vecchia, al posizionamento di una nuova telecamera sempre in frazione Pare?, oltre che alla realizzazione di due nuovi siti, uno in via Monsignor Pozzi, con il posizionamento di due telecamere ad alta definizione in corrispondenza del cimitero nuovo, e una tra via Roma e via San Giuseppe, con l’acquisizione di ulteriori due telecamere e all’aggiunta di una telecamera tra piazza Monisignor Citterio e via Sant'Antonio.

“I diversi siti sono stati individuati sia in funzione di obiettivi sensibili quali la presenza di istituti bancari, scuole, luoghi di culto sia in funzione delle statistiche delle segnalazioni ricevute dal Comando relativi a disturbi alla quiete pubblica, segnalazioni di insicurezza e dei reati segnalati e/o denunciati”, spiegano dal Comando.

“Il servizio associato – aggiunge il sindaco Antonio Rusconi - ha consentito alle tre amministrazioni comunali di ottenere a partire dall’anno 2016 diversi cofinanziamenti da parte di Regione Lombardia. Lo sviluppo di questo nuovo progetto che si va ad aggiungere ai progetti sviluppati negli anni precedenti e ad investimenti che l’amministrazione ha fatto nel corso del corrente anno e che hanno riguardato ampliamenti e sviluppi tecnologici sugli impianti di videosorveglianza comunali permetteranno sia al Comando che a tutte le Forze di Polizia di avere a disposizione utili strumenti sia per la prevenzione che per il contrasto dei reati e contiamo possano migliorare sia la percezione che la reale sicurezza della popolazione”.

“La realizzazione del progetto di implementazione cofinanziato da Regione per il Comune di Valmadrera – commenta infine il comandante Cristian Francese - rappresenta un ulteriore miglioramento tecnologico dell’impianto di videosorveglianza e va ad aggiungersi ad un progetto parallelo realizzato nel Comune di Malgrate, facente parte del servizio associato unitamente al Comune di Oliveto Lario, anch’esso in fase di ultimazione. La realizzazione di questi due progetti cofinanziati, unitamente agli interventi realizzati autonomamente del Comune di Valmadrera nell’anno 2021 determina che l’impianto per il solo Comune di Valmadrera presenti 71 telecamere di contesto oltre a 18 lettori targa con un evidente incremento dei punti monitorati e un importante sviluppo tecnologico legata all’implementazione di una logica distribuita, che con la registrazione direttamente nei siti permette a tutto il sistema una maggior fluidita? e la garanzia di un’elevata qualita? senza perdita dati in fase di registrazione”.