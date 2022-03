Cellulare perso sulla Statale 36, l'appello di Nicola Porro per ritrovarlo

Un appello per ritrovare il cellulare smarrito tra Dorio e Dervio. A lanciarlo è stato Nicola Porro, 52enne giornalista, vice direttore de "Il Giornale" e volto televisivo di punta delle reti Mediaset che nella giornata di domenica 13 marzo era in viaggio lungo la Strada Statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga". Qui, all'altezza della galleria Monte Piazzo, ha perso il proprio smartphone, come ha reso noto lui stesso lunedì mattina durante il consueto appuntamento con la "Zuppa di Porro", rassegna stampa che tiene sui propri canali social.

“Non potrà succedere che qualcuno mi chiami, semplicemente perchè ho perso il mio iPhone - ha spiegato Porro durante la diretta -. L'ho perso come un pazzo e ora ho bisogno di usare i social e gli strumenti che ho a disposizione perchè ho bisogno di portarmi a casa l'oggetto in questione. L'ho perso perchè, secondo me, l'ho lasciato sul tetto della macchina come un cazzone; è sulla Strada Statale 36 prima di Dorio, in provincia di Lecco, a Monte Piazzo. Chi lo trova me lo comunichi; sarà distrutto, ma se lo trovate ridatemelo. Magari i social network servono a qualche cosa se riesco a ritrovarlo”.

Telefono perso sulla Statale 36, l'appello di Nicola Porro

Porro ha poi diffuso uno screenshot dell'app ‘Dov'è’ che permette di rintracciare (e bloccare) i dispositivi di proprietà a distanza: “Se passate sulla Statale che va da Chiavenna a Milano, all’altezza della galleria Monte Piazzo, ai bordi della strada dovrebbe esserci, ammaccato, il mio iPhone. Se qualche commensale passasse, me lo potrebbe recuperare...”.