Anche a Lecco parte il teleriscaldamento: primo scavo a giorni

Il teleriscaldamento parte anche a Lecco. Come preannunciato dal sindaco Mauro Gattinoni qualche settimana fa, il primo scavo si farà nel tratto di via del Roccolo compreso tra le intersezioni con via Gilardi e via Achille Grandi. Appalto nelle mani di Acinque Energy Greenway, società creata ad hoc per il maxi progetto che coinvolge anche Valmadrera e Malgrate; non Calolziocorte, che ha scartato la possibilità qualche settimana or sono a causa del vertiginoso aumento dei costi.

Teleriscaldamento a Lecco: cambia la viabilità

Al fine di consentire l’esecuzione delle attività, che nella fase iniziale saranno dedicate al sondaggio puntuale del terreno in cui posare le tubazioni, sarà necessario liberare le aree destinate al parcheggio negli stalli individuati con segnaletica verticale lungo la via. Inoltre, dalle 8 di lunedì 21 novembre alle 19 di venerdì 9 dicembre, nel medesimo tratto è istituito il senso unico di marcia in direzione discendente, verso via Grandi e il limite massimo di velocità 30 Km/h.

Nella mattinata di martedì 22 novembre, nell’area a ridosso del cantiere, in via del Roccolo all’altezza di via Gilardi, le autorità e i vertici aziendali incontreranno la stampa per illustrare tempi e modalità delle opere e il successivo sviluppo della rete.