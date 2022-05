Al via a Lecco il summit nazionale dei coordinatori provinciali Telethon

Torna dopo due anni di pandemia la Convention nazionale dei Coordinatori provinciali di Fondazione Telethon. L?evento, giunto alla XIII edizione, è ospitato dal Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano. Sarà un momento di incontro, formazione e motivazione dei coordinatori provinciali, volontari che dedicano durante tutto l?anno le proprie conoscenze, competenze e tempo a favore della missione Telethon per la ricerca scientifica, e hanno il compito di costruire e gestire una squadra di volontari per la promozione di iniziative di raccolta fondi e di sensibilizzazione nella provincia di propria competenza.

La XIII edizione approda a Lecco nelle giornate di venerdì 13 e sabato 14 maggio, proprio grazie all?interessamento e all?impegno del Coordinamento Provinciale Lecchese guidato da Renato Milani e all?infaticabile sostegno della Uildm sezione di Lecco e del suo presidente Gerolamo Fontana. "Un evento che ha come obiettivo quello di ritrovarsi e ricentrare l?asset valoriale della nostra rete di volontariato con la visione della Fondazione Telethon - spiega Milani - Il filo conduttore che accompagnerà i lavori sarà l?ispirazione, intesa come linfa motivazionale ma anche faro che traccia la via per raggiungere i risultati attesi".

Il programma e gli interventi

I lavori saranno distribuiti su due giornate: venerdì 13 maggio nel pomeriggio e sabato 14 maggio al mattino. Il pomeriggio del 13 saranno con noi, per i saluti Istituzionali, Manuela Grecchi, Pro Rettore Polo territoriale di Lecco (Politecnico di Milano), Alessandra Hofmann, Presidente Provincia di Lecco, Mauro Gattinoni, sindaco di Lecco e Vico Valassi, presidente Univerlecco. Saranno inoltre presenti ai lavori Emilio Rota, vicepresidente vicario di Anffas, Amilcare Digiuni, componente Segreteria Nazionale Si.Na.G.I. e un referente dell?Azione Cattolica Italiana.

Il pomeriggio proseguirà con l?apertura dei lavori da parte del vicepresidente di Fondazione Telethon Omero Toso e del Direttore generale Francesca Pasinelli. E poi ancora di Marco Rasconi, Presidente nazionale Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare e di Alberto Fontana, Presidente Fondazione Serena e Consigliere di Amministrazione di FT che porteranno la visione dei pazienti e l?impatto sulla qualità della vita. Il pomeriggio si chiuderà con l?intervista di Annamaria Zaccheddu, Contenuti Scientifici e Istituzionali Fondazione Telethon, alla ricercatrice del Tiget Raffaella di Micco con il racconto di un "vissuto" di ricerca che ne esplori il percorso e le motivazioni.

La giornata di sabato 14 al mattino si aprirà con Veronica Malatesta, Referente Volontari Fondazione Telethon, Area Nord, che intervista Renato Milani e Gerolamo Fontana su come si è costruito il tessuto di relazioni che oggi permette la raccolta fondi su Lecco (l?ispirazione di un esempio). Sarà poi la volta di Alessandra Camerini, Responsabile delle Relazioni con Pazienti e Associazioni che ci racconterà come collaborazione, partecipazione e condivisione siano leve strategiche per migliorare la vita delle persone affette da una malattia genetica rara. I lavori si chiuderanno con una tavola rotonda coordinata da Tiziano Cattaneo, Area comunicazione digital e Reti di raccolta Telethon, sul futuro della raccolta fondi alla quale parteciperanno Alessandro Betti, Direttore Raccolta Fondi, Laura Caserta, responsabile Comunicazione, e Riccardo Scivoletto, Coordinatore unità Gvsc.

In chiusura di evento visita all'Orrido di Bellano

A chiusura dell'evento, per allietare ospiti e convenuti, è stata organizzata una visita guidata alla suggestiva cittadina di Bellano, situata sulla sponda orientale del lago di Como, con tappa anche all?Orrido suggestiva perla naturale scavata dal torrente Pioverna. La visita è stata voluta e organizzata dal sindaco Antonio Rusconi e dal Comune di Bellano che ha messo a disposizione guide esperte per consentire a tutti gli ospiti di scoprire le bellezze di un territorio così suggestivo e ricco di storia.