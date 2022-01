"Tempi di vestizione, soddisfatti dall'adesione tardiva di Cgil Fp e Nursind"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Le Segreterie di Cisl Fp - Uil Fpl - Nursing Up afferenti al territorio di Lecco apprendono a mezzo stampa che la Segreteria Cgil Fp di Lecco e Nursind hanno aderito all'accordo dei tempi di vestizione Asst Lecco sottoscritto a dicembre 2021.

Siamo soddisfatti di aver finalmente convinto coloro che non hanno sottoscritto l'intesa a dicembre ad aderire a un accordo che vede riconoscere ai lavoratori le risorse dei tempi di vestizione, senza ledere il diritto individuale di ognuno dei soggetti coinvolti. A questo proposito è utile ricordare che grazie alle OO.SS. che hanno sottoscritto l'intesa a dicembre 2021 finalmente si è concretizzato un percorso che non riusciva a definirsi per la mancanza di assunzione di responsabilità di qualche sigla sindacale.

Grazie invece a chi ha creduto alla bontà delle nostre iniziative poiché hanno sostanzialmente fatto da apripista a tutti e per tutti i lavoratori della Asst Lecco. Ora è semplice salire sul carro ma, per quanto ci riguarda, più siamo meglio è per i dipendenti della Asst Lecco, la coesione sindacale è un valore aggiunto, ci fa piacere che anche le altre organizzazioni abbiamo finalmente preso coscienza di questa nostra posizione. Infine, utile ricordarlo sul pianeta Marte della Asst Lecco, Organizzazioni Sindacali non marziane hanno sottoscritto anche l'intesa delle progressioni economiche orizzontali di fine 2021 che permette i passaggi di fascia a oltre 400 lavoratori.

Fossimo stati marziani anche noi avremmo fatto perdere questa ulteriore opportunità (per la mancata sottoscrizione entro l'anno di competenza) a chi in questi mesi è in trincea senza mai risparmiarsi. In ogni caso, siamo convinti che da questo momento sia necessario voltare pagina. Come sempre, siamo aperti al dialogo e alla condivisione quella vera e che non è ostaggio di preclusioni che nulla hanno a che fare con il miglioramento delle condizioni dei dipendenti della Asst Lecco.

Le Segreterie CISL FP - UIL FPL - NURSING UP