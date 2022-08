Tenta il suicidio usando i gas di scarico: arrivano i soccorsi e scappa

Tentato suicidio alle porte del Lecchese avvenuto nella mattinata di lunedì 29 agosto. Intorno alle 7.30 un uomo era in sosta nella sua macchina in via Carducci, a Erba, quando è stato notato nel tentativo di togliersi la vita con i gas di scarico.

La fuga dai soccorsi

La chiamata al numero unico per le emergenze (Nue, 112) ha permesso la mobilitazione dei soccorsi. Come riferito dai colleghi di QuiComo.it, Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha allertato la polizia locale, i vigili del fuoco, un'automedica e un'ambulanza del Lariosoccorso di Erba.

All'arrivo dei soccorsi, però, l'uomo ha fatto in tempo a fuggire. Sentendo le sirene dell'ambulanza, infatti, ha preferito allontanarsi velocemente.