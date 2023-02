Il mare più vicino a Lecco: avanza il progetto del mega tunnel

I lavori proseguono e avvicineranno Lecco e l'intera Lombardia alla Liguria, al mare. Il progetto nel suo complesso costerà 6,9 miliardi di euro. È un'opera mastodontica che con solo un'ora di treno permetterà ai milanesi di godere dell'azzurro del Mar Ligure. Il Terzo Valico dei Giovi-nodo di Genova è una struttura che in termini di sostenibilità favorirà una riduzione del 33% dei tempi di percorrenza tra Genova e Milano, con conseguente calo del 55% delle emissioni di Co2 rispetto al trasporto su gomma. E così dalla stazione Centrale di Milano sarà possibile spostarsi a Genova in meno di un'ora grazie all'altra velocità.

Tunnel del Terzo Valico: quanto manca alla fine dei lavori

Ma quanto manca alla sua realizzazione? Quando potremo evitare code chilometriche o tratte ferroviarie non sempre veloci per raggiungere Genova? Allo stato attuale, come segnalato anche sul sito stradeeautostrade (aggiornato a gennaio 2023), è stato superato l’82% del totale degli scavi. Calogero Mauceri, commissario straordinario per il Terzo Valico ha dichiarato: “Siamo tutti concentrati per finire i lavori entro dicembre 2024”. Come riporta il themeditelegraph, portale specializzato in shipping, logistica e trasporto intermodale nel Mediterraneo, è stato abbattuto il diaframma nella galleria di valico fra Polcevera e Cravasco, che significa un tracciato di 11 chilometri senza interruzioni dall’imbocco da Genova, in corrispondenza del bivio Fegino, fino oltre la finestra di Cravasco. Potete seguire i lavori anche sul sito ufficiale: il mega tunnel dovrebbe essere pronto nel dicembre 2024. Ancora quasi due anni di lavori, quindi, ma tutto, per ora sembra procedere come da programmi.

Terzo Valico: numeri e curiosità

Il Terzo valico dei Giovi-nodo di Genova è una delle infrastrutture sostenibili più importanti tra quelle oggi in esecuzione in Italia. Alla sua realizzazione contribuisce infatti una filiera di oltre 2.300 imprese che dà lavoro a circa 5mila persone. Una volta ultimata, con i suoi 53 km complessivi, accrescerà la competitività dell’Italia, conferendole maggiore centralità nei collegamenti trans-europei e permetterà l’integrazione della rete di Genova e del suo porto, rendendolo sempre più funzionale come hub internazionale, grazie alle interconnessioni verso Torino, Milano e, quindi, l’Europa.

Il Terzo Valico sarà collegato a Sud – mediante l’interconnessione di Voltri e Bivio Fegino – con la rete ferroviaria del nodo di Genova, per la quale sono in corso importanti lavori di adeguamento funzionale e di potenziamento, nonché con i bacini portuali di Voltri e del Porto storico. A Nord, dalla piana di Novi Ligure, il tracciato si collega alle linee esistenti Genova – Torino (per i flussi di traffico in direzione Torino e Novara/Sempione) e alla linea Tortona – Piacenza (per il traffico in direzione Milano – San Gottardo).

Lecco - Genova in due ore: il tunnel

Il nuovo tunnel porterà l'alta velocità fino al porto della città ligure, da cui ogni giorno oltre 100 treni potranno arrivare fino a Rotterdam. Fa parte della rete Ten-T Reno-Alpi di collegamento con l'Europa, ed è uno dei 16 progetti della Rete Ten-T che il gruppo sta realizzando in Italia. Il tracciato è estremamente complesso e si sviluppa per il 70% in galleria, attraversando uno dei contesti geologici più complessi al mondo, che hanno comportato una attenzione ancora maggiore su tutte le misure messe in campo per garantire la sicurezza delle persone al lavoro nel cantiere in tutte le fasi di produzione.

Su tutto il percorso sono state adottate diverse tecniche di scavo, in considerazione delle differenti caratteristiche dei terreni, secondo stringenti criteri di sostenibilità, dai cantieri integrati con l'ambiente, ai sistemi di riutilizzo dei materiali di scavo, alla salvaguardia delle sorgenti d'acqua. Una volta in funzione, l'opera permetterà di diminuire del 33% i tempi di percorrenza sulla tratta Genova-Lecco, passando l'hinterland milanese, e, rispetto al tradizionale trasporto su gomma, si abbatteranno del 29% i consumi energetici e si ridurranno del 55% le emissioni di CO2 nell'atmosfera.