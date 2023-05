Un omaggio al nostro territorio racchiuso in circa 1.600 foto. Il video realizzato con la tecnica del timelapse in ultra alta definizione (4K) da Rino Santo mette insieme il Lecchese con Valmalenco e Valtellina, territori che hanno un certo legame con il nostro. Una suggestiva clip diffusa tramite la piattaforma YouTube che merita di essere guardata, tra riprese in notturna che mostrano la Via Lattea e alle prime luci dell'alba.