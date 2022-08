Via dell'Eremo, strada più sicura: cambiato il tombino pericoloso

È stato cambiato il tombino rotto e pericoloso di via dell'Eremo. La segnalazione effettuata da un residente tramite LeccoToday è arrivata al Comune di Lecco, che ha inviato i propri addetti nel rione di Germanedo, a poca distanza dall'ospedale "Manzoni", per procedere con la messa in sicurezza: l'oggetto è stato sostituito con uno integro, rendendo più sicuro quel tratto di strada.

Lecco Partecipa click: cos'è e come funziona

Il programma per presentare online segnalazioni e reclami rinnovato nella grafica e in alcune funzioni, in modo da agevolarne l’uso a cittadini e operatori comunali.

Rilasciato nel 2013 per garantire ai cittadini un canale semplice e trasparente per presentare segnalazioni, reclami o suggerimenti al Comune, il programma web è stato rinnovato a luglio 2021 dai tecnici informatici comunali sia dal punto di vista grafico che funzionale.

Queste le principali modifiche apportate al programma:

nuova suddivisione delle aree tematiche delle segnalazioni (tipo di problema), anche per favorire la presa in carico da parte dell'ufficio comunale competente

migliore compatibilità d’uso con i dispositivi mobili (cellulari, tablet)

restyling dell’interfaccia grafica, più attuale e intuitiva rispetto alla versione del 2013

ricerca delle segnalazioni per anno

possibilità di agganciare la posizione geografica allo stradario comunale e quindi al rione cittadino in cui si rileva il problema segnalato

miglioramento delle funzioni di protezione dati personali, sia per i testi inseriti dal segnalante sia per gli eventuali allegati non corretti (immagini con dati identificativi…).

È confermato l'impegno-obbligo degli operatori comunali di rispondere al cittadino entro 5 giorni, anche se la risposta non sempre può corrispondere alla risoluzione del problema segnalato.

A questo proposito, oltre alla notifica immediata della segnalazione approvata e assegnata, gli uffici ricevono un riepilogo settimanale delle segnalazioni ancora aperte (“in carico” e “in lavorazione”).

In sintesi, la piattaforma web rinnovata ne favorisce l’uso sia ai cittadini sia agli operatori dei servizi comunali.

Questa iniziativa conferma il ruolo di collaborazione civica e di partecipazione dei cittadini, per migliorare la gestione della cosa pubblica e la vita della comunità.

Non solo, il programma così rinnovato, trattandosi di soluzione di riuso open source, è disponibile per tutti i comuni aderenti al Centro Servizi Territoriale (CST) della Provincia di Lecco che volessero usarla.