Torna la Bellagio Skyrace: lo spettacolo dei runner sulle montagne del Lago di Como

Torna la Bellagio Skyrace, una delle più belle gare di corsa in montagna sul Lago di Como, che quest'anno sarà anche finalissima della Coppa Italia della disciplina.

L'Nsc Bellagio Sky Team è al lavoro per preparare la nona edizione di questo evento straordinario. La data da segnare in rosso sull'agenda è domenica 29 ottobre 2023. Il percorso di 28 km con un dislivello positivo di 1.850 metri porterà i partecipanti fino al monte San Primo, al Nuvolone e attraverso affascinanti frazioni sul fianco della montagna. La partenza e l'arrivo saranno come sempre sulle rive del lago di Como.

La Federazione Italiana di Skyrunning (Fisky) ha riconfermato la Bellagio Skyrace come tappa finale del circuito di Coppa Italia. Ci si aspetta la presenza dei migliori atleti nazionali, pronti a contendersi il titolo di campione e un posto sul podio della classifica generale.

Bellagio, con la sua fama mondiale e la sua rara bellezza, è la cornice ideale per questa competizione. Dai luminosi panorami del lago, alle stradine dal sapore antico, fino alle imponenti montagne e ai rigogliosi giardini, la Bellagio Skyrace si snoda attraverso sentieri e mulattiere di questo territorio spettacolare, attirando runner da tutto il mondo.

Le iscrizioni apriranno a metà luglio, come di consueto. Saranno disponibili tre finestre per ottenere un pettorale a un prezzo conveniente.

Albo d'oro di prestigio

La Bellagio Skyrace riserva sempre sorprese. Nell'albo d'oro figurano nomi di talentuosi atleti come Marcello Ugazio, Ahmed El Mazoury, Daniel Antonioli, Jean Baptiste Simukeka, Tadei Pivk, Denisa Dragomir e Luca Del Pero. I partecipanti attraverseranno mulattiere e single track in meravigliose faggete lungo i 28 chilometri di percorso. Il passaggio al Belvedere Nuvolone, che sarà toccato da entrambe le gare, regalerà una vista mozzafiato. Per coloro che non puntano alla classifica, vale la pena fermarsi e ammirare il paesaggio circostante.

La dorsale del San Primo sarà il punto culminante per i fortunati iscritti alla gara regina Skyrace da 28 km. Saranno coinvolti 150 volontari e l'atmosfera di familiarità e convivialità sarà impagabile. Il pacco gara sarà ricco di sorprese e possibilità di pernottamento presso strutture alberghiere convenzionate.

Per i principianti, la Half Skyrace di 14 km offre comunque un percorso affascinante che merita di essere provato senza esitazione. Coloro che non sono in possesso della tessera Fisky potranno iscriversi sottoscrivendo una tessera giornaliera. La Bellagio Skyrace ha pensato anche ai più piccoli con una mini competizione riservata ai bambini dai 6 agli 11 anni.

La nona edizione della Bellagio Skyrace promette di essere un evento straordinario che combina sport, avventura e la bellezza unica del territorio di Bellagio, tra lago e montagna. Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni, è possibile il sito ufficiale della Bellagio Skyrace.