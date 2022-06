Scambio tra generazioni, giovani in campo con la maglia dell'Auser

Lo scambio intergenerazionale passa anche da gesti piccoli, ma simbolici. Così un gruppo di giovani del territorio lecchese scenderà in campo con la maglia dell?Auser. L?associazione di volontariato, attiva nel supporto alla popolazione anziana e fragile, sponsorizzerà una squadra di 12 ragazzi alla ?Foodzone cup?, torneo serale di calcio a 6 organizzato dall?Aurora San Francesco nello storico centro sportivo lecchese di viale Turati.

Auser pagherà l?iscrizione e fornirà le magliette ai giocatori, età media 23 anni, che difenderanno ?la bandiera? dell?associazione. La prima partita è in programma il 20 giugno alle 21.50. "Sport e sociale, giovani e anziani. Alleanze che valorizzano l?inclusione come valore - commenta Claudio Dossi, presidente di Auser provinciale Lecco - Dodici giovani indosseranno la maglia di Auser e noi, insieme a tutti i nostri soci, faremo il tifo per loro. Vi aspettiamo tutti al campo a sostenerli! Tranquilli - scherza infine Dossi - io non giocherò".

Questi i nomi dei giocatori della squadra di calcio di Auser provinciale Lecco: Davide Sinopoli, Alessandro Spinelli, Alessio Anghileri, Elia Bighi, Gianni Cassarà, Riccardo Colombo, Samuele Palazzo, Ricky Manfreda, Luca Perucchini, Mattia Invernizzi, Aronne Donizetti e Daniele Comodaro.