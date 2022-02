Tour nelle aziende: "Anche nel Lecchese realtà straordinarie e innovative"

È ripreso oggi il Tour nelle aziende lombarde dell’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi. Un’iniziativa sul territorio fortemente voluta dall'esponente della Giunta Fontana con il duplice obiettivo di ascoltare le esigenze degli imprenditori e far conoscere l’impegno dell’istituzione nel far crescere il tessuto produttivo nella prima regione d’Italia.

Guidesi ha toccato la provincia di Lecco dove sono numerose le aziende manifatturiere, a partire dalla Mario Frigerio di Molteno specializzata nella progettazione e produzione di macchine per trafilatura, cordatura, armatura, ed estrusione per la lavorazione di filo e cavo. Il tour è proseguito poi alla Novatex Italia spa di Oggiono, leader nei prodotti per la meccanica in campo agricolo, e alla Longhi Stampi di Lecco, specializzata nella progettazione e la costruzione di stampi industriali.

"Fondamentale il confronto con le aziende"

"È fondamentale confrontarsi con le aziende e questo ennesimo tour sul territorio ci ha consentito di conoscere realtà straordinarie ed innovative che presidiano il nostro territorio e competono a livello internazionale - ha spiegato l’assessore Guidesi - Godiamo di un incredibile ingegno che si rinnova di generazione in generazione portando occupazione e sviluppo nelle nostre comunità. Ringrazio per l’ospitalità e per il confronto che ancora una volta ci permette di far conoscere gli strumenti di regione Lombardia e di percepire esigenze e visione delle aziende".

L’assessore ha quindi voluto ricordare agli imprenditori che, proprio questa settimana, è stata approvata la "Manifestazione di interesse per lo sviluppo e il consolidamento delle filiere produttive e dei servizi ed ecosistemi industriali produttivi ed economici in Lombardia"; uno strumento particolarmente per la crescita delle imprese lombarde.

Antonio Rossi: "Attenzione al dialogo"

Questa nuova tappa del tour si è conclusa con un momento dedicato al commercio, la visita alla Ferramenta Airoldi e Belgeri e al Legea Hub, noto marchio di abbigliamento sportivo, a cui ha partecipato anche il sottosegretario a Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi, Antonio Rossi. "È un periodo particolarmente difficile per tutti gli imprenditori - ha sottolineato nell’occasione il pluricampione olimpico lecchese - Mi fa piacere che l’assessore Guidesi sia venuto nel territorio di Lecco a visitare le nostre realtà storiche, per ascoltare le esigenze e le richieste della gente e illustrare le molteplici misure adottate da Regione Lombardia".