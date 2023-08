Il tour lecchese cantando Battisti e Mogol

Dopo il successo della prima tappa del "Canta Lucio Battisti-Mogol" a Mandello, il concorso canoro dedicato a Lucio Battisti approda ora a Lecco. L'appuntamento è per sabato 5 agosto alle ore 21 in piazza Garibaldi per la serata che sarà presentata da Giustino Comi sempre su iniziativa di Ltm e Telethon con il sostegno del comune.

L'evento mandellese, salutato dall'assessore al turismo Silvia Nessi, ha visto salire sul palco dieci concorrenti, quattro dei quali a contendersi il biglietto per la finalissima del 9 settembre a Molteno al Parco Villa Rosa. Incitati dall'entusiasmo del pubblico mandellese, in quell'occasione si sono esibiti Rebecca Salsini, con la canzone “I giardini di marzo” votata dalla giuria per la finale, Cristina Magnani con “Il mio canto libero”, Giovanni Galimberti con “Una giornata uggiosa” e il mandellese Silvestro Iannice ad eseguire “Pensieri e parole”, che gli è valsa il podio per Molteno.

Molti gli applausi per Silvestro, conosciuto e apprezzato in paese per l’impegno come volontario anche nell'allietare con la sua musica i pomeriggio degli ospiti della locale Rsa. Sul palco di Mandello anche Umberto Borgonovo con “Innocenti evasioni” e Davide Pagnoncelli che ha proposto “Prendila cosi” ottenendo l'accesso alle finali del concorso. A Michela Bettega l'esecuzione di “Pensieri e parole”, seguita da Serena Perillo con il pezzo “E penso a te”. A guadagnarsi l'accesso a Molteno anche la nona esecuzione, “Emozioni”, giocata sul terreno di casa dalla mandellese Mina De Battista. E il decalogo canoro si è chiuso con “Una donna per amico” eseguita da Fabio Frigerio.

Non è stato dunque facile il lavoro della giuria presieduta dal cantante Dario Baldan Bembo, affiancato dalla consigliera comunale Luisella Aliprandi, da Natalia Nagorna, Anna Screpis e Davide Tagliabue, a decretare le migliori esecuzioni del vasto repertorio di Battisti.

A conclusione della serata condotta magistralmente dalla verve di Giustino Comi, il pubblico si è poi scaldato con l'apparizione sul palco di Dario Baldan Bembo che ha proposto alcuni pezzi del suo repertorio, tra cui la mitica “L'amico è”, un vero inno all'amicizia tramandato tra generazioni dal 1982 e ancora oggi sulla cresta dell'onda. Il cantautore, alla musica, ha alterna gli aneddoti della sua vita artistica vissuta con Lucio Battisti costellata da molteplici collaborazioni con altri nomi della musica leggera italiana.

Ora il tour in omaggio a Battisti (a 80 anni dalla nascita e a 25 dalla scomparsa) riparte: nello spettacolo di sabato 5 in centro Lecco si esibiranno diversi altri concorrenti e saranno ospiti i Corusline. Per una serata di musica ed emozioni. (Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)