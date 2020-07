"Sold-out" la prima serata del Festival di Tra Lago e Monti

Sono arrivate oltre 200 richieste, ma alla fine soltanto 100 persone hanno potuto assistere al primo concerto della 33^ edizione del Festival di musica "Tra Lago e Monti", diretto dal maestro Roberto Porroni.

L'inaugurazione della rassegna 2020 è avvenuta a Lecco presso il cortile di Palazzo Belgiojoso domenica 26 luglio. A causa delle restrizioni dovute all'emergenza Covid-19 gli organizzatori hanno potuto permettere l'accesso soltanto a un centinaio di persone che si erano prenotate nei giorni precedenti e che hanno potuto così assistere al concerto "Classic and/in jazz" e all'ottima performance di Max De Aloe (armonica cromatica), Roberto Porroni (chitarra) e Tommy Bradascio (batteria).

Dopo questo concerto inaugurale a Lecco, il programma del Festival - promosso da Confcommercio Lecco e Deutsche Bank, con il sostegno e il contributo di Camera di Commercio di Como e Lecco, Acel Energie e Valle Spluga Spa - prevede altri 11 concerti, tutti alle ore 20.30 tranne il concerto di Concenedo del 17 agosto.

Il calendario

Ecco il calendario completo: 7 agosto Barzio, Chiesa S. Alessandro; 10 agosto Cremeno, Chiesa di San Giorgio; 12 agosto Vendrogno, Chiesa della Madonnina; 13 agosto Maggio, area Corti; 14 agosto Cassina, piazza comunale; 17 agosto Barzio, Monastero del Carmelo di Concenedo (concerto al crepuscolo, ore 18.30); 18 agosto Maggio, area Corti; 20 agosto Taceno, Chiesa dell'Assunta; 23 agosto Barzio, Chiesa S. Alessandro; 25 agosto Moggio, Chiesa S. Francesco; 12 settembre Varenna, giardini di Villa Cipressi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per ottemperare alle prescrizioni di sicurezza a seguito della situazione sanitaria creatasi, è obbligatorio indossare la mascherina all'ingresso del concerto: la stessa potrà essere tolta una volta seduti. Va inoltre mantenuto sempre il distanziamento di almeno un metro tra gli spettatori. Le capienze dei luoghi dove si svolgono i concerti sono ridotte e i posti devono essere abbinati alle persone. È obbligatoria la prenotazione che potrà essere fatta soltanto nei due giorni precedenti il concerto e il giorno del concerto entro le ore 14. La sera del concerto potranno essere assegnati solo i posti rimasti eventualmente liberi dopo le prenotazioni. Le prenotazioni potranno essere inviate via email all'indirizzo biglietteria@amduomo.it o via Whatsapp al numero 328 9666500 (si prega di non telefonare a questo numero) lasciando in ogni caso nome, cognome, numero di cellulare di ogni singolo spettatore.

Gallery