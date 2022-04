Transenne all'esterno del mercato: “Le scelte spettano a chi a l'onere di decidere”

Il Comune risponde a Calogero Sanfilippo. A inizio settimana l'ex comandante della Polizia locale di Lecco è tornato a scrivere una lunga missiva indirizzata a Monica Porta, attuale capo del Corpo di Lecco. A tal proposito l'amministrazione ha fatto pervenire la propria risposta all'attuale presidente del Tri.Di.Pu.Di., che pubblichiamo in via integrale.

“La stampa locale riporta una nota del sig. Sanfilippo che, al pari di tanti cittadini lecchesi, non manca di far giungere all’amministrazione comunale i propri consigli su come migliorare la città e il traffico. Pur ringraziando per il contributo, rimarchiamo che ogni scelta di merito spetta a chi ha l’onere di decidere, governare e organizzare i servizi al cittadino, evidenziando sul tema in oggetto la concorde ed efficace azione, nel rispetto dei reciproci ruoli, tra le scelte amministrative e le strategie operative della Polizia Locale”.