In Questura entrano in servizio i nuovi funzionari

Avvicendamenti in corso Promessi Sposi. Da lunedì 4 settembre tre funzionari della Polizia di Stato lasceranno Lecco per prendere servizio presso altre sedi. Si tratta del dirigente dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura commissario capo Tommaso Perlini, del dirigente dell'Ufficio personale e tecnico logistico provinciale commissario capo Marta Casati e del dirigente della sezione Polizia Stradale di Lecco commissario capo Anna Lisa Valleriani.

Perlini e Valleriani sono stati trasferiti a Roma e, da lunedì, prenderanno servizio nelle nuove sedi lavorative rispettivamente presso la Direzione centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato - Servizio Polizia Ferroviaria e presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio per l'Amministrazione generale. Casati, con stessa decorrenza, è stata invece trasferita presso la Questura di Bergamo. Le vacanze di Perlini e Casati saranno ripianate dai Commissari Simona De Luca e Francesca De Cicco, rispettivamente quali funzionari addetti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e dell'Ufficio personale e tecnico logistico provinciale.

Nuovo dirigente per la Polizia Stradale

Il 4 settembre 2023 prenderà servizio anche il nuovo dirigente della sezione Polizia Stradale di Lecco commissario capo Alessandro Rossi, proveniente dal Compartimento Polizia Stradale Lombardia, che prenderà il posto di Anna Lisa Valleriani.

Ai funzionari in partenza il questore della provincia di Lecco Ottavio Aragona, a nome della Polizia di Stato di Lecco, esprime i più sentiti ringraziamenti per il prezioso lavoro svolto presso il capoluogo lecchese e i migliori auguri di buon lavoro per gli importanti incarichi che andranno a ricoprire presso le nuove sedi. Allo stesso modo il questore formula i migliori auguri di buon lavoro ai nuovi arrivati.