I tre asinelli di Tamara hanno trovato una nuova casa

Centinaia di condivisioni, richieste di informazioni, contatti. E nel giro di 24 ore il risultato è già stato raggiunto: i tre asinelli di Tamara Fumagalli che cercavano una nuova casa sono stati adottati. Dopo aver lanciato l'appello: "purtroppo non riusciamo più a occuparci di loro, mio padre sta invecchiando e io sono da tempo su una sedia a rotelle" è stata sempre lei a dare, nella serata di ieri, Ferragosto, la buona notizia.

"Leandra, Goffredo e Bryn hanno poco fa trovato una nuova casa piena di amore - ha fatto sapere Tamara - Tutto questo è stato reso possibile Grazie a voi, siete stati formidabili: amici, conoscenti vecchi e nuovi, parenti e giornalisti avete attivato una rete di solidarietà e affetto. Non avrei mai pensato di riuscire così in fretta a trovare loro una nuova casa sicura".

La prof ha quindi aggiunto: "Un signore che mi aveva contattata è venuto a vederli nel tardo pomeriggio di Ferragosto e mi ha convinto nel momento in cui si è avvicinato a loro. In meno di 3 minuti i tre asinelli stavano mangiando dalla sua mano, tenevano il loro muso appoggiato al suo braccio: è stato come se lo avessero riconosciuto. Non so perché ma non mi è servito altro, è stato proprio come se loro lo avessero scelto".

"Tra l'altro abitano a pochi chilometri da me e quindi posso andare a vederli tutte le volte che voglio - conclude felice Tamara Fumagalli - Il signore che si occuperà di loro ha una figlia sui 30 anni amante degli animali, quindi mi sembra proprio di rivedere un nuovo inizio per l'altra metà di vita dei miei asinelli! Così come avevano incontrato me e mio padre, adesso hanno incontrato un'altra coppia che si prenderà cura di loro. Grazie di cuore a tutti".