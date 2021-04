Badoni, Medardo Rosso e Rota: interventi di edilizia scolastica per quasi 5 milioni di euro

Tre interventi di edilizia scolastica per quasi 5 milioni di euro complessivi. Li ha promossi la Provincia di Lecco grazie al finanziamento stanziato in base al decreto ministeriale 62/2021 di riparto della somma complessiva di 1.125.000.000 euro in favore di Province e Città metropolitane sulla base dei criteri definiti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2020: numero degli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e numero edifici pubblici adibiti a uso scolastico.

Interventi e costi

Alla Provincia di Lecco erano stati assegnati 4.978.424,79 euro, calcolati su 13.584 studenti e 26 edifici. Villa Locatelli ha presentato al Ministero dell’Istruzione i seguenti tre interventi:

Istituto Badoni di Lecco: lavori finalizzati al miglioramento della sicurezza dell’istituto scolastico e della palestra: 1.064.000 euro

Istituto Medardo Rosso di Lecco (liceo artistico): opere finalizzate al miglioramento della sicurezza dell’istituto scolastico e della palestra: 1.598.424,79 euro

Istituto Rota di Calolziocorte: realizzazione palestra a servizio dell’istituto scolastico: 2.316.000 euro

«Opere mirate anche a migliorare la sicurezza»

«Dopo l’assegnazione del finanziamento ministeriale - commentano il Presidente della Provincia di Lecco Claudio Usuelli, i Consiglieri provinciali delegati all’Edilizia scolastica Marco Passoni e all’Istruzione e Formazione professionale Felice Rocca - con i nostri uffici abbiamo definito gli interventi che intendiamo realizzare e abbiamo presentato le schede progettuali nel rispetto della tempistica fornita dal Ministero. Dopo l’approvazione da parte del Ministero potremo procedere con la progettazione e la pubblicazione dei bandi di gara. Questi ulteriori finanziamenti si sommano ad altri contributi ministeriali e regionali che ci permetteranno di migliorare le condizioni generali delle scuole superiori e di aumentarne la sicurezza strutturale».

«Si tratta di risorse molto importanti per il sistema della scuole superiori - proseguono Usuelli, Passoni e Rocca - sulle quali la Provincia, consapevole della necessità di continui interventi e adeguamenti, ha sempre posto la massima attenzione. Siamo infatti costantemente impegnati nella progettazione degli interventi e nella ricerca di finanziamenti anche attraverso la partecipazione a bandi di enti superiori, che finalmente negli ultimi tempi sono tornati a finanziare in maniera importante il capitolo dell’edilizia scolastica».