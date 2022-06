Quest'estate si fermano i treni: nuovi orari e pullman sostitutivi

Sarà un'estate molto calda per le ferrovie lecchese. Dopo l'annuncio del blocco completo della Tirano-Colico dal 26 giugno al 9 settembre per lavori di ammodernamento della linea, dal valore complessivo di 30 milioni di euro, Trenord ha reso noti gli orari e l'organizzazione del servizio di autobus sostitutivi per le corse ferroviarie che non verranno effettuate.

Direzione Colico-Tirano

I treni 2812, 2814, 2816, 2826, 2832 e 2836 saranno sostituiti da tre autobus:

una corsa bus sostitutiva da Colico a Sondrio senza fermate intermedie;

una corsa bus sostitutiva da Colico a Tirano con fermata a Tresenda;

una corsa bus sostitutiva da Colico a Tirano che effettua le fermate di Morbegno, Sondrio e Tresenda.

I treni 2818, 2820, 2824, 2828 saranno sostituiti da due autobus:

una corsa bus sostitutiva da Colico a Sondrio senza fermate intermedie;

una corsa bus sostitutiva da Colico a Tirano che effettua le fermate di Morbegno, Sondrio e Tresenda.

I treni 10290, 10294 e 10296 (che circolano da Sondrio a Tirano) saranno sostituiti per l'intera tratta da un bus che effettua le fermate previste dal treno.

I treni 10310, 10316, 10318, 10322, 10324, 10326, 10328, 10330, 10334, 2834, 2838, 2840 e 2842 saranno sostituiti da un bus che effettua le fermate previste dal treno.

Direzione Tirano-Colico

Il treno 2817 sarà sostituito da tre autobus:

una corsa bus sostitutiva da Tirano a Colico che effettua le fermate previste dal treno;

una corsa bus sostitutiva da Tirano a Colico con fermata a Tresenda;

una corsa bus sostitutiva da Sondrio a Colico senza fermate intermedie.

I treni 2821, 2833, 2837 saranno sostituiti da tre autobus:

una corsa bus sostitutiva da Tirano a Colico che effettua le fermate di Tresenda, Sondrio e Morbegno;

una corsa bus sostitutiva da Tirano a Colico con fermata a Tresenda;

una corsa bus sostitutiva da Sondrio a Colico senza fermate intermedie.

I treni 2815, 2825, 2827, 2829, 2835 e 2839 saranno sostituiti da due autobus:

una corsa bus sostitutiva da Tirano a Colico che effettua le fermate di Tresenda, Sondrio e Morbegno;

una corsa bus sostitutiva da Sondrio a Colico senza fermate intermedie.

I treni 2841 e 2843 saranno sostituiti da due autobus:

una corsa bus sostitutiva da Tirano a Colico che effettua le fermate di Tresenda, Sondrio e Morbegno;

una corsa bus sostitutiva da Tirano a Colico con fermata a Tresenda.

I treni 2809 e 2811 (da Sondrio a Lecco) saranno effettuati con un bus sostitutivo che effettua le fermate previste dal treno.

I treni 2813, 10313, 10315, 10317, 10319, 10323, 10327, 10329, 10331, 10333, 10335 e 10339 10297 saranno effettuati con un bus sostitutivo che effettua le fermate previste dal treno.

Gli orari delle fermate intermedie effettuate dai bus sostitutivi potranno variare in funzione del traffico stradale e sui bus non è consentito il trasporto di bici.

Gli orari

Ai seguenti link è possibile, invece, consultare gli orari delle varie corse e verificare (è possibile anche farlo direttamente sul sito di Trenord) la corrispondenza di questi ultimi con il numero dei treni sostituiti dai bus.