Frana di Varenna, piano per i treni confermato anche per domenica

Nessun cambiamento. È confermato anche per domenica 21 maggio il piano di circolazione in treno e bus messo in atto da Trenord a partire da venerdì 19, per consentire gli spostamenti fra Milano e i territori dell’Alto Lago di Como e della Valtellina, in seguito alla caduta di una frana a Fiumelatte. La circolazione dei treni fra Lierna e Bellano rimane sospesa fino a nuova comunicazione, come deciso durante il vertice coordinato dalla Prefettura e andato in scena poco dopo l'ennesimo disastro.

I treni della linea Milano-Lecco-Sondrio-Tirano circolano nelle tratte Milano-Lierna e Bellano-Sondrio/Tirano, effettuando tutte le fermate previste per le corse della linea Lecco-Sondrio, che è soppressa. Ai passeggeri sono suggeriti percorsi sostitutivi su bus. Ulteriori provvedimenti e aggiornamenti per i giorni successivi saranno comunicati su trenord.it e tramite l'app.

Da Milano Centrale in direzione Sondrio/Tirano

A sud, i treni circolano fra Milano Centrale e Lierna, effettuando tutte le fermate fra Lecco e Lierna. Da Milano i clienti diretti verso l’Alto Lago e la Valtellina devono scendere a Lecco, dove sono attivati due collegamenti sostitutivi su bus: Lecco-Colico per chi deve poi recarsi in Valtellina e Lecco-Bellano-Varenna per chi deve raggiungere l’Alto Lago.

Da Tirano/Sondrio in direzione Milano Centrale

A nord, i treni circolano fra Sondrio/Tirano e Bellano, effettuando tutte le fermate fra Sondrio e Bellano. I clienti diretti a Lecco o a Milano devono scendere a Colico, dove possono proseguire il viaggio su bus con destinazione Lecco. Da Lecco i passeggeri possono raggiungere la propria destinazione in treno, verso nord fino a Lierna o verso sud fino a Milano Centrale o Milano Porta Garibaldi. Per gli spostamenti fra Milano e Lecco, si suggerisce ai viaggiatori di utilizzare la linea S8 Milano Porta Garibaldi-Carnate-Lecco.

“Trenord, insieme alle istituzioni locali, sta cercando di reperire il maggior numero possibile di bus. Considerata l’emergenza in corso, sono da prevedere lunghe attese a Colico in direzione Milano e a Lecco verso la Valtellina. Si invitano i clienti a mettersi in viaggio solo in caso di effettiva necessità. Per l’assistenza ai passeggeri, Trenord ha disposto presìdi straordinari di personale nelle stazioni”, spiega l'azienda pubblica.