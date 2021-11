Gita fuori porta sulla neve? Tornano i treni speciali in tutta la Lombardia

Non solo i pullman da Milano per i Piani di Bobbio. Tornano i “Treni della neve” di Trenord, i pacchetti integrati treno+navetta+skipass che da tutta la Lombardia consentono ai passeggeri di scegliere un viaggio completamente sostenibile verso i principali comprensori sciistici lombardi, dove trascorrere una o più giornate all’insegna di sport e divertimento. Le destinazioni tra cui scegliere per la stagione invernale in arrivo sono Aprica, Montecampione, Pontedilegno-Tonale e Valmalenco.

I biglietti speciali, utilizzabili dal 4 dicembre 2021 al 10 aprile 2022, comprendono il viaggio di andata e ritorno sui treni Trenord da tutta la Lombardia alle stazioni più vicine ai comprensori, il servizio di bus-navetta per gli impianti sciistici – disponibile su prenotazione, contattando almeno 24 ore prima il numero telefonico riportato sul biglietto – e lo skipass. E per la stagione 2021 il ventaglio di proposte si arricchisce con la nuova “offerta ciaspole”: chi agli sci preferisce una passeggiata sulla neve, in Valmalenco potrà trascorrere una giornata sulle ciaspole usufruendo di uno sconto dedicato.

I pacchetti integrati “Treni della neve” sono acquistabili a partire dal 1° dicembre esclusivamente online, sul sito trenord.it. In fase di acquisto è necessario indicare la data di utilizzo. Il titolo di viaggio non richiede convalida: al momento della partenza è sufficiente stamparlo e portarlo con sé a bordo.

Si ricorda che per accedere agli impianti sciistici è necessario rispettare quanto definito dalle disposizioni delle Autorità nell’ambito dell’emergenza sanitaria Covid-19. In osservanza al decreto-legge, è pertanto obbligatorio accedere agli impianti della ski area con la Certificazione Verde (Green Pass).

Le proposte per i “Treni della neve” sono un tassello della più ampia iniziativa “Gite in treno”, ideata da Trenord per promuovere un turismo sostenibile e di prossimità verso le splendide località lombarde.

Maggiori informazioni sono disponibili al link www.trenord.it/giteintreno/treni-della-neve

“Treni della neve” – Aprica

L’offerta include il viaggio andata e ritorno in treno da tutta la Lombardia fino alla stazione di Tresenda-Aprica-Teglio, il servizio di bus navetta per raggiungere l’area sciistica e lo skipass per l’impianto di Aprica-Corteno.

Il costo è di 50 euro per una giornata e di 80 euro per due giornate.

“Treni della neve” – Montecampione

La proposta prevede il viaggio andata e ritorno in treno da tutta la Lombardia a Pian Camuno-Gratacasolo, la navetta per raggiungere l’area sciistica e lo skipass per gli impianti di Montecampione Ski Area.

Il costo è di 40 euro per una giornata.

“Treni della neve” – Ponte Di Legno-Tonale

Il pacchetto comprende il viaggio andata e ritorno in treno da tutta la Lombardia fino alla stazione di Edolo, la navetta per raggiungere gli impianti e lo skipass per il comprensorio sciistico dell’Adamello (Temù, Ponte di Legno e Tonale). L’offerta è valida dal 4 dicembre al 23 dicembre 2021 e dal 10 gennaio al 10 aprile 2022.

Il costo è di 49 euro per una giornata e di 89 euro per due giornate.

“Treni della neve” – Valmalenco

L’offerta include il viaggio andata e ritorno in treno da tutta la Lombardia alla stazione di Sondrio, la navetta per raggiungere gli impianti del comprensorio Valmalenco-Alpe Palù e un voucher per ritirare lo skipass o, in alternativa, il noleggio delle ciaspole.

Le ciaspole in dotazione sono di due tipi: adulto o ragazzo/donna.

Il costo è di 50 euro per una giornata, con l’alternativa dello skipass oppure del noleggio delle ciaspole e di 80 euro per due giornate, comprensivo dello skipass.