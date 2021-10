Treni storici: una corsa speciale per i 110 anni del "Besanino"

Domenica 24 ottobre sarà effettuata una corsa di andata e ritorno Milano-Lecco che percorrerà l'intera tratta da Monza a Molteno. Biglietti in vendita da sabato 9 ottobre

Il servizio turistico dei treni storici finanziato da Regione Lombardia si arricchisce di una corsa speciale per celebrare i 110 anni del "Besanino", ovvero la linea ferroviaria Monza-Molteno attivata nell'ottobre del 1911. Per ricordare l'anniversario, domenica 24 ottobre sarà effettuata una corsa di andata e ritorno Milano-Lecco che percorrerà l'intera tratta da Monza a Molteno, nel cuore della Brianza. In merito alla celebrazione dei 110 anni del "Besanino" è intervenuto l'assessore regionale ai Trasporti.

"Una ricorrenza da valorizzare"

"La ricorrenza dei 110 anni del Besanino meritava una valorizzazione adeguata, attraverso l'istituzione di una corsa speciale con un convoglio d'epoca - spiega Claudia Terzi, assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile - L'iniziativa del 24 ottobre integra il programma dei treni storici che ogni anno riscuote un grande successo di pubblico. Anche nella stagione 2021 si sta registrando un'occupazione pressoché totale dei posti a disposizione su tutte le corse finora effettuate, a testimonianza della bontà del progetto messo in campo con Fondazione Fs e Ferrovienord. Il servizio turistico offre un'esperienza unica e sempre più apprezzata: uno strumento per incentivare il turismo e promuovere i territori".

Il programma

Il treno storico del 24 ottobre sarà trainato da una locomotiva elettrica in livrea storica tra Milano e Monza e da una locomotiva a vapore nella restante parte del tragitto. Il convoglio storico partirà dalla stazione di Milano Centrale ed effettuerà fermate nelle principali stazioni della tratta festeggiata, tra Monza e Oggiono. I biglietti saranno in vendita da sabato 9 ottobre sui canali e il sito internet di Fondazione Fs dove vengono fornite tutte le informazioni in merito.

Il viaggio di andata

Milano Centrale partenza ore 9.00

Sesto San Giovanni 9.20

Monza arrivo 9.27, partenza 9.52

Villasanta 10.16

Triuggio 10.31

Besana arrivo 10.44, partenza 11.50

Costamasnaga 12.10

Molteno 12.39

Oggiono 12.49

Valmadrera 13.14

Lecco arrivo 13.21

Il viaggio di ritorno