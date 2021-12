Trenord: grazie a un concorso a premi la vendita digitale di biglietti aumenta del 20%

Il concorso "Vinci in partenza" traina le vendite online di titoli di viaggio Trenord: nei giorni dell'iniziativa proposta dall'azienda ferroviaria fra il 28 ottobre e il 30 novembre per premiare i clienti digitali, gli acquisti tramite App e sito web di biglietti, carnet, abbonamenti sono cresciuti del 18,4% rispetto a ottobre, a fronte di un numero di viaggiatori invariato.

Inoltre ha sfiorato quota 100mila il totale dei codici gioco utilizzati dai clienti per provare a essere fra i 340 vincitori di buoni Amazon, e-bike pieghevoli e monopattini elettrici.

App +26,5%, sito web +15,7%

Più dettagliatamente, nel periodo del concorso hanno registrato un aumento del 26,5% gli acquisti tramite App Trenord; del 15,7% quelli effettuati tramite il sito web.

Fra i clienti che hanno acquistato online i titoli di viaggio che consentivano di partecipare al sorteggio dei premi, uno su quattro si è registrato al sito dedicato vinciinpartenza.trenord.it e ha inserito i codici di gioco per partecipare all'estrazione.

Complessivamente, informa l'azienda, sono stati oltre 27mila i nuovi utenti che si sono registrati su trenord.it nei 34 giorni di durata dell'iniziativa per attivare le funzioni di acquisto online di biglietti, carnet, abbonamenti; in media, il 14% di coloro che hanno comperato un titolo di viaggio in quel periodo era un nuovo cliente digitale.