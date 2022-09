Corse straordinarie e biglietti speciali dei treni per il Gp di Monza

Al Gp di Monza con Trenord. Corse straordinarie e biglietti speciali, il tutto all'insegna della sostenibilità: è l'offerta messa in campo per portare tifosi e appassionati al Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia 2022, che si terrà domenica 11 settembre e sarà preceduto dalle prove.

Domenica, giorno della gara, 21 corse straordinarie collegheranno Milano Porta Garibaldi e Biassono-Lesmo Parco, la fermata più vicina all'Autodromo. Per viaggiare sui treni straordinari è necessario pre-acquistare su trenord.it o sull'App il biglietto, a soli 5 euro andata/ritorno. Gli orari delle 12 corse verso l'Autodromo e delle 9 corse per il rientro a Milano sono disponibili sul sito di Trenord.

I biglietti speciali da tutta la Lombardia e da Milano

In occasione del Gp, Trenord ha ideato altri due biglietti speciali, che si possono utilizzare sia sabato 10 che domenica 11.

Da tutta la Lombardia si potrà raggiungere in treno l'Autodromo con il biglietto speciale "Trenord Day Pass", che a 13 euro comprende il viaggio andata/ritorno da qualsiasi stazione in regione fino a Monza o Biassono-Lesmo Parco. Il ticket è valido per un adulto accompagnato da bambini fino ai 14 anni di età.

Per chi parte da Milano è disponibile il biglietto unico "Treno+bus navetta per il GpP Monza", che a 10 euro andata/ritorno comprende il viaggio in treno da qualsiasi stazione milanese a Monza e, da lì, il percorso sul bus navetta "Linea Nera" fino al Gate G dell'Autodromo.

I biglietti "Trenord Day Pass" e "Treno+bus navetta per il Gp Monza" sono acquistabili online o presso le biglietterie Trenord, i punti vendita autorizzati, i distributori self-service.

I treni straordinari di domenica 11 settembre

Verso Biassono-Lesmo Parco. Le 12 corse straordinarie verso Biassono-Lesmo Parco, senza fermate intermedie, partiranno ai seguenti orari:

Milano Porta Garibaldi 7.04-Biassono Lesmo Parco 7.47

Milano Porta Garibaldi 7.36-Biassono Lesmo Parco 8.07

Milano Porta Garibaldi 8.10-Biassono Lesmo Parco 8.45

Milano Porta Garibaldi 8.39-Biassono Lesmo Parco 9.21

Milano Porta Garibaldi 9.14-Biassono Lesmo Parco 9.51

Milano Porta Garibaldi 9.40-Biassono Lesmo Parco 10.16

Milano Porta Garibaldi 10.23-Biassono Lesmo Parco 10.51

Milano Porta Garibaldi 10.46-Biassono Lesmo Parco 11.16

Milano Porta Garibaldi 11.22-Biassono Lesmo Parco 11.50

Milano Porta Garibaldi 11.49-Biassono Lesmo Parco 12.26

Milano Porta Garibaldi 12.15-Biassono Lesmo Parco 12.48

Milano Porta Garibaldi 12.44-Biassono Lesmo Parco 13.23

Verso Milano Porta Garibaldi. Le 9 corse per il rientro a Milano Porta Garibaldi - senza fermate intermedie - avranno i seguenti orari:

Biassono Lesmo Parco 16.40-Milano Porta Garibaldi 17.17

Biassono Lesmo Parco 16.55-Milano Porta Garibaldi 17.39

Biassono Lesmo Parco 17.10-Milano Porta Garibaldi 17.45

Biassono Lesmo Parco 17.25-Milano Porta Garibaldi 18.00

Biassono Lesmo Parco 17.43-Milano Porta Garibaldi 18.18

Biassono Lesmo Parco 17.57-Milano Porta Garibaldi 18.39

Biassono Lesmo Parco 18.35-Milano Porta Garibaldi 19.04

Biassono Lesmo Parco 19.05-Milano Porta Garibaldi 19.44

Biassono Lesmo Parco 19.36-Milano Porta Garibaldi 20.19

Si potrà viaggiare sui treni straordinari con i biglietti speciali da 5 euro o con "Trenord Day Pass". Le corse straordinarie avranno origine e destinazione nella stazione di Milano Porta Garibaldi Superficie, dove sarà presente personale Trenord per l'assistenza ai viaggiatori.

Il servizio ferroviario verso l'Autodromo

Domenica 11 sarà possibile raggiungere il Gran Premio in treno anche con le corse che, da orario regolare, raggiungono la stazione di Monza, sulle linee S8 Lecco-Carnate-Milano Porta Garibaldi, S9 Saronno-Seregno-Milano-Albairate, S11 Chiasso-Como-Milano-Rho, Milano-Bergamo via Carnate, Milano-Monza-Lecco-Sondrio-Tirano, e sul collegamento transfrontaliero TILO RE80 Milano Centrale-Chiasso-Lugano-Locarno.

Nel giorno della gara, fra Milano Centrale e Monza saranno effettuate otto corse straordinarie - quattro per direzione - su cui sarà possibile viaggiare con i biglietti speciali "Trenord Day Pass", "Treno+bus" o con i titoli di viaggio ordinari per Monza.

Sabato 10 per assistere alle prove si potranno utilizzare i treni verso Monza e Biassono-Lesmo Parco previsti da orario.

Ulteriori informazioni sul servizio straordinario per il Gp e sui biglietti speciali sono disponibili su trenord.it e App.