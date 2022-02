Trenord, richiesta audizione con Terzi e pendolari sul rinnovo del contratto

Trenord, le minoranze in Consiglio regionale chiedono un'audizione all'assessore Claudia Maria Terzi e alle rappresentanze dei pendolari. La richiesta formale è stata inviata venerdì dal consigliere Niccolò Carretta (Azione–Carlo Calenda) e firmata dai consiglieri Matteo Piloni (Pd), Michele Usuelli (+Europa-Radicali) ed Elisabetta Strada (Lombardi Civici Europeisti).

Il promotore dell'iniziativa, Carretta, spiega le motivazioni della scelta: "Siamo in prossimità dell'ennesimo affidamento del servizio ferroviario regionale fatto direttamente da Regione Lombardia alla società controllata Trenord srl. Il mio giudizio è da sempre molto chiaro: occorre una gara europea, che tramite la concorrenza garantisca un servizio migliore. In ogni caso, visto che la Giunta ha invece ribadito la volontà di procedere nuovamente con un affidamento diretto, almeno si discutano gli obiettivi politici e gli elementi cardine del futuro contratto di servizio in Commissione Trasporti".

Fino a oggi, sottolinea Carretta, non ci sarebbe stata alcuna interlocuzione pubblica in merito tra l'assessore Terzi, i consiglieri della Commissione Trasporti e i rappresentanti dei pendolari. "Per questo motivo ho richiesto alla Presidente della Commissione Carzeri di organizzare al più presto un'audizione per poterne discutere insieme. Ricordo che ogni anno Regione Lombardia esborsa quasi mezzo miliardo di euro dei cittadini lombardi per il funzionamento del servizio ferroviario, che è una questione che quindi ci riguarda tutti e su cui tutti dobbiamo richiedere attenzione ed efficienza".