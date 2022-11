Con Trenord alla Festa del Torrone a Cremona: biglietti speciali e sconti

Il viaggio in treno fino a Cremona nei giorni della "Festa del Torrone", la visita guidata alla scoperta della città, sconti sull'acquisto di prodotti tipici, torrone e non solo. È tutto possibile con un unico biglietto, grazie alla proposta turistica ideata da Trenord per l'edizione 2022 della caratteristica manifestazione cremonese, che si terrà nei fine settimana del 12-13 e del 19-20 novembre.

Il biglietto unico, acquistabile su trenord.it e su App al prezzo di 26,50 euro, include il viaggio di andata e ritorno verso Cremona da qualsiasi stazione lombarda e la visita guidata alle bellezze cittadine, per cui si richiede prenotazione almeno 12 ore prima del viaggio al numero 338 8071208.

Sconto del 10% all'area food

Con il biglietto Trenord "Festa del Torrone" si potrà inoltre usufruire di uno sconto dedicato del 10% sulle consumazioni presso l'Area Food situata in Piazza Roma nei pressi del Palatorrone, che nei giorni della manifestazione ospiterà incontri, degustazioni ed eventi.

E chi presenta il biglietto speciale Trenord allo stand ufficiale della "Festa del Torrone" potrà acquistare stecche di torrone e biscotti al prezzo di 9 euro, invece che 12.

Il biglietto per la "Festa del Torrone" è uno dei numerosi itinerari proposti da Trenord con l'iniziativa "Gite in treno", per valorizzare le attrattive del territorio e promuovere l'utilizzo del treno, per un turismo più sostenibile.

I dettagli su questa e tutte le proposte di "Gite in treno" sono disponibili su trenord.it e sull'App Trenord.