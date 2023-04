A maggio un ricco catalogo di esperienze con Lecco "Land of colors"

Presentato a fine marzo, il catalogo delle esperienze di primavera a Lecco, "Land of colors e montagne e lago e rioni", propone per il mese di maggio un calendario fitto di attività.

Lunedì 1 maggio alle 9.30 dal Centro civico Sandro Pertini è in programma un'escursione di nordic walking lungo il sentiero Rotary, dal rione Germanedo sino a Camposecco, per imparare il corretto uso dei bastoni da trekking, con una guida di media montagna; sabato 6 alle 9.30 dal piazzale della funivia per i Piani d'Erna si terrà "Piani d'Erna: 2000 anni di uomo e natura", una camminata tra i boschi e i panorami simbolo della montagna di Lecco e domenica 7 "Tra lago e Neguggio in bicicletta", con ritrovo alle 9.15 all'Infopoint di Lecco in piazza XX Settembre.

Nella seconda settimana, sabato 13 è in programma "Un due tre... Prova la Resegup!" dal Parcheggio dell'Iperal di via Montegrappa 28, una camminata veloce da 250 a 1.860 metri circa, e domenica 14 uno stage di arrampicata in falesia con i Ragni di Lecco, dove poter apprendere la tecnica di arrampicata in sicurezza e il corretto utilizzo del materiale.

Non solo montagna

Venerdì 19 maggio alle 18 a Casa Amica in via alla Rovinata 37 si terrà un evento di mindfulness e stretching outdoor per conciliare mente e corpo attraverso tecniche di respirazione e allungamento in un contesto panoramico con vista lago; sabato 20 in programma sul lago lezione di wing alle 8.30 e lezione di windsurf alle 10.30 con ritrovo alla spiaggetta di San Nicolò, mentre domenica 21 alle 14.30 andrà in scena a Villa Manzoni "Le donne di Manzoni tra storia e letteratura", un evento culturale con i costumi tradizionali delle donne dell'epoca e della Lucia letteraria.

L'ultimo weekend del mese, venerdì 26 alle 20.30, con ritrovo a Lecco in via Montegrappa 11 si terrà la "Fuga serale dalla città sul torrente Caldone", un'escursione alla scoperta di bellezze storiche e naturali dei rioni di Acquate e Bonacina; sabato 27 alle 9.30 a Villa Manzoni "Alla scoperta di Orlando Sora e del cioccolato", mentre domenica 28 alle 9.15 all'Infopoint di Lecco in piazza XX Settembre "Tra lago e Morterone in bicicletta", per percorrere un tracciato misto con brevi e intensi salite dal centro di Lecco a Morterone.

Per maggiori informazioni sugli eventi e per le prenotazioni obbligatorie è necessario contattare l'Infopoint di piazza XX Settembre telefonando allo 0341 481485 o scrivendo a infopointlecco@comune.lecco.it. Su leccotourism.it molti altri eventi e appuntamenti, oltre a tutti gli aggiornamenti.