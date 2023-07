Turismo ecosostenibile: a Lecco e provincia si visita con il Bicibus

Turismo ecosostenibile con il Bicibus. Il servizio ha preso il via in forma sperimentale domenica 9 Luglio, destinato a cittadini e turisti “che desiderano esplorare le bellezze del territorio lecchese in modo ecologico e sostenibile”. Progetto messo in campo da Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como Lecco e Varese, in collaborazione con la Provincia di Lecco e l'Azienda di Trasporto Pubblico Arriva/Lecco Trasporti. In parole povere, la collaborazione tra gli enti ha permesso d'introdurre, lungo la D35 (Lecco – Barzio) e la D55 (Lecco – Galbiate), degli autobus dotati di appositi portabiciclette.

“Finalmente riusciamo a far partire questo importante servizio - spiegano Franco De Poi e Marisa Fondra, i rappresentanti lecchesi nel consiglio di amministrazione dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale -. Il Bicibus rappresenta un importante passo avanti nella promozione del turismo sostenibile e della mobilità dolce nella nostra Regione. La provincia di Lecco offre paesaggi mozzafiato, sentieri panoramici e una ricca storia culturale e, grazie a questo nuovo servizio di trasporto pubblico, gli amanti della natura e del cicloturismo avranno l'opportunità di esplorare queste meraviglie in modo pratico, conveniente ed ecologico. La speranza è di riuscire a breve ad aumentare il numero delle corse di autobus dotati di portabiciclette così da implementare l’offerta”.

L'obiettivo di questo servizio è quello di “promuovere la mobilità sostenibile e sottolineare la connotazione turistica dei territori circostanti”. Grazie alla possibilità di caricare e scaricare le biciclette direttamente sugli autobus, i viaggiatori potranno combinare il trasporto pubblico con le attività cicloturistiche, permettendo loro di scoprire le bellezze naturali e culturali della zona in modo comodo ed ecologico.

Le fermate designate per il caricamento e lo scarico delle biciclette saranno le seguenti:

Sulla linea Lecco – Barzio D55: Lecco FS Piazza Lega Lombarda e Galbiate Autostazione;

Sulla linea Lecco – Galbiate D35: Lecco FS Piazza Lega Lombarda e Barzio via Fornace, a pochi metri dalla partenza della pista ciclabile della Valsassina.

Si tratta di due fermate non scelte a caso, “ma collocate in maniere strategica da permettere ai ciclisti di accedere facilmente ai principali percorsi ciclabili della zona e di godere di scorci panoramici e suggestivi”. Il servizio sarà operativo tutte le domeniche fino al 10 settembre, “anche se si sta già lavorando per estendere il servizio anche agli altri giorni della settimana”. Durante questo periodo, i viaggiatori avranno l'opportunità di testare questa nuova opportunità e di sperimentare “una modalità di viaggio eco-friendly e avventurosa”.

Bicibus: i dettagli

Per ulteriori informazioni e per consultare gli orari delle corse, è possibile visitare i siti web www.leccotrasporti.it o www.arriva.it. Qui sarà possibile trovare dettagli sui percorsi, gli orari delle partenze e tutte le informazioni utili per pianificare al meglio le escursioni in bicicletta lungo il lago di Lecco e i suoi dintorni.

“L’attivazione di questo nuovo servizio rappresenta una pietra miliare per la mobilità del cicloturismo in provincia di Lecco; un servizio fortemente voluto dalla Provincia di Lecco che da oltre un anno sta lavorando per concretizzare questo obiettivo, insieme ai Sindaci e ai rappresentanti dell’Agenzia Tpl - spiega invece Stefano Simonetti, consigliere della Provincia di Lecco con delega ai rapporti con l’Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Como, Lecco e Varese -. Si tratta di un ulteriore passo avanti per una mobilità integrata treno/bus/navigazione/biciclette, per la scoperta del nostro bellissimo territorio in modo sostenibile e senza gravare sulla viabilità già particolarmente complessa. L’impegno della Provincia di Lecco e della presidente Alessandra Hofmann per un sistema veramente integrato di trasporto pubblico e mobilità continua oggi con maggiore convinzione: questo risultato dà un ulteriore slancio alla pianificazione e alla realizzazione di un sistema ciclopedonale interconnesso in tutta la provincia, a beneficio di cittadini e turisti, in particolare della prossima generazione, che vedrà nel Ptcp verde un punto importante di svolta in quest’ambito”.