Biglietto elettronico, abbonamento, centrale operativa: Linee Lecco apre alla Piccola

Poco più di un anno dopo, Linee Lecco aggiunge un nuovo pezzo alla Piccola. La società di proprietà del Comune di Lecco che gestisce il trasporto pubblico su gomma e larga parte dei parcheggi ha inaugurato l'ufficio realizzato all'entrata dell'area aperta al pubblico a fine dicembre 2021. Nei nuovi locali è nato un vero e proprio centro servizi gestito dall'azienda pubblica, affiancato dalla centrale operativa. Lo spazio presente al piano -3 dell'ospedale "Manzoni" non scomparirà, ma la nuova realtà si rende più facilmente raggiungibile dai cittadini, anche tenendo conto della gratuità del parcheggio per la prima mezz'ora di tempo; presenti anche i bagni per il servizio pubblico.

Opera che, come di consueto, è stata messa in piedi dalla Vitali Pietro per quanto riguarda la parte edile e realizzata in un arco temporale lungo circa quattro mesi: manca ancora qualche rifinitura, ma intanto è stato operato il taglio del nastro per mano di Roberto Valenti Nuzzi di Linee Lecco, del sindaco Mauro Gattinoni, di Francesca Meles del CdA e del direttore Salvatore Cappello.

“Questa palazzina sarà di proprietà dell’amministrazione di Lecco - ha ricordato Mauro Frigerio, presidente del consiglio di amministrazione che si è appena insediato -. L’azienda deve camminare sulle teste e sulle abilità di persone che hanno qualche anno in meno di noi”.

“La struttura è piacevole e funzionale per i cittadini - ha ricordato il direttore Cappello -. Qui avremo anche la fortuna di emettere i nuovi biglietti elettronici, sarà vero e proprio un centro di aggregazione”.

“Tecnicamente parlando abbiamo puntato sull'efficientamento energetico con 20 centimetri di cappotto nella parte superiore e 10 cm in quella inferiore - ha spiegato l'architetto Michele Spreafico -, sul tetto c’è un impianto fotovoltaico per garantire un’attenzione dal punto di vista energetico”.

Piccola: il 9 febbraio si aggiudicano i lavori delle "stecche"

“Oggi mettiamo un altro tassello nella rigenerazione della Piccola dopo il parcheggio e il presidio della Polizia locale. Spazi nuovi e funzioni nuove si stanno attivando”. Il 9 febbraio è in calendario aggiudicazione dei lavori per realizzare le nuove "stecche", come ricordato dal primo cittadino Gattinoni: “Il percorso sta venendo avanti con ordine”.

Interessante la centrale operativa che permette di controllare anche tutti i parcometri della città, presidiata 24h: “Chiunque avesse dei problemi, se preme il tasto SOS o Help può contattare gli addetti all’assistenza”, ha ricordato durante la presentazione degli spazi il geometra Matteo Anghileri.