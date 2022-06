L'Ufficio turistico di Abbadia Lariana in gestione a una società piemontese

L'ufficio turistico di Abbadia Lariana ha una nuova gestione: a occuparsene, per la stagione 2022, sarà infatti Itur, realtà di Mondovì (Cuneo) con oltre 40 gestioni all'attivo.

La società piemontese, specializzata in gestione e coordinamento di sistemi complessi di uffici turistici su tutto il territorio nazionale, si occuperà di coordinare il personale dell'ufficio per organizzare, elaborare e divulgare l'offerta turistica del territorio. Il progetto di Itur prevede l'adozione di un metodo consolidato grazie alle numerose esperienze a livello nazionale che vedono all'attivo oltre 40 uffici di informazione e accoglienza turistica tra Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Toscana.

L'ufficio turistico da tempo svolge un ruolo primario nel fornire informazioni, consigli e supporto ai numerosi visitatori di Abbadia Lariana, promuovendo, al contempo, il territorio, le sue bellezze e gli eventi, e su questa base Itur costruirà il proprio lavoro.

Nello specifico, il personale in loco si occuperà di accoglienza e informazione, dell'aggiornamento dei database turistici e delle pagine social, della promozione degli eventi in programma, del supporto agli operatori locali per una corretta circolazione delle informazioni e della rilevazione e analisi dei flussi turistici, anche attraverso la somministrazione di questionari di gradimento. Il lavoro svolto, così come tutti i dati numerici trattati, verranno relazionati alla fine della stagione, permettendo così un'analisi dei punti di forza e di debolezza per costruire un servizio sempre migliore e rispondente alle caratteristiche della località.

L'ufficio informazioni accoglierà i visitatori nella sede di Piazza della Stazione e da lunedì 13 giugno alla fine di agosto sarà aperto tutto i giorni dalle 9 alle 13 nello stesso orario. Si tornerà, invece, all'apertura solo nei fine settimana durante il mese di settembre.

"Ci adeguiamo a nuove esigenze e richieste"

"L'Amministrazione comunale ha deciso di affidare la gestione dell'ufficio informazioni a Itur per migliorare il servizio turistico sempre più in evoluzione con nuove esigenze e richieste - dichiara l'assessore al Turismo Irene Azzoni - Crediamo che affidare la gestione a una società specializzata nel settore possa essere un passo importante che mira ad adeguare i nostri standard ad altre realtà presenti sul territorio. Un doveroso grazie va alla Pro Loco di Abbadia Lariana che negli anni si è spesa per gestire l'ufficio turistico offrendo un servizio sempre all'altezza. Invitiamo a seguire l'Ufficio Turistico di Abbadia Lariana su Facebook e su Instagram e Itur su Facebook, Instagram e Linkedin per rimanere aggiornati su tutte le novità e attività proposte".