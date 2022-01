L'emittente lecchese Unica Tv passa al canale 75

Inizia venerdì 21 gennaio il processo di riorganizzazione in Lombardia delle frequenze e dei canali televisivi imposto dal passaggio al digitale terrestre due. Al termine della fase transitoria - che, secondo quanto previsto dal ministero, si concluderà il prossimo 8 marzo - UnicaTv, da oltre trent’anni emittente televisiva locale di riferimento nelle province di Lecco e Sondrio, sarà trasmessa sul canale 75 in tutta la Lombardia e in alcune province delle regioni limitrofe.

Nei prossimi giorni, gradualmente e a seconda delle zone di residenza, l’emittente non sarà quindi più visibile sui canali 12 e 193. "Quando ciò accadrà - spiega Simone di Francesco, responsabile tecnico di UnicaTv - i nostri telespettatori dovranno semplicemente risintonizzare il loro apparecchio e troveranno la nostra emittente sul canale 75”.

Il direttore Spreafico: "UnicaTv continuerà a essere la voce dei territori di Lecco e Sondrio"

“Questo passaggio - aggiunge Stefano Spreafico, direttore di UnicaTv - comporterà senza dubbio qualche difficoltà al nostro pubblico affezionato che vogliamo però rassicurare. UnicaTv continuerà a essere la voce dei due territori, anzi lo sarà in futuro sempre di più. Il palinsesto è stato riorganizzato per garantire al pubblico la fruizione dei contenuti prima realizzati dalle due unità operative di Lecco e Sondrio su un unico canale. Un palinsesto che, è giusto sottolineare, è costituto nell’arco di tutta la giornata solo da notiziari e programmi dedicati principalmente ai territori di riferimento, senza televendite, cartomanti e pubblicità legate al gioco d’azzardo".

I cambiamenti previsti. C'è anche una finestra settimanale dedicata a Monza e Brianza

Fra i cambiamenti previsti, gli orari delle edizioni serali del telegiornale. Dal 21 gennaio alle 19 andrà in onda UnicaNews Sondrio e alle 19.20 UnicaNews Lecco; viceversa alle 21 sarà trasmesso UnicaNews Lecco e alle 21.20 UnicaNews Sondrio. Sono inoltre previste due messe in onda delle trasmissioni in prima serata - rispettivamente alle 20.20 e alle 21.40 - per dare più occasioni al pubblico di fruire i contenuti prodotti dall’emittente. Oltre a ciò, è stata inserita una finestra informativa settimanale dedicata alla provincia di Monza e Brianza trasmessa il venerdì e il sabato alle 19.40 con repliche nelle fasce orarie successive.

"UnicaTv - conclude Andrea Gaddi, amministratore delegato - ha intrapreso la sfida di continuare a essere voce dei territori delle province di Lecco e Sondrio su scala regionale e vuole cogliere fino in fondo tutte le opportunità consentite dalle nuove tecnologie, integrando i social network alla piattaforma televisiva e implementando così sempre più la propria funzione sociale in questa fase storia resa ancor difficile dalle conseguenze della pandemia".