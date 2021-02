Vaccinazione anticovid: alla prenotazione ci pensano i volontari di Auser Lecco

Si chiama "Vacciniamoci insieme - per un ritorno veloce alla normalità" l'iniziativa rivolta alla popolazione over 80 impossibilitata a effettuarla. Ecco come aderire

Si chiama "Vacciniamoci insieme - per un ritorno veloce alla normalità" ed è un servizio rivolto ai soci Auser over 80 e alla popolazione over 80 senza una rete parentale e/o amicale di supporto e residente nei comuni convenzionati di Lecco, Abbadia Lariana, Mandello del Lario, Lierna, Varenna, Perledo e nei comuni previsti dalla convenzione con il Presst Valsassina.

Il servizio prevede la prenotazione su piattaforma della vaccinazione anticovid 19 e l'eventuale accompagnamento protetto verso i centri di vaccinazione, solo con programmazione condivisa con Auser.

«Auser - spiegano - da sempre al servizio della comunità, sente, oggi ancor di più, la necessità e la responsabilità di dover rispondere attivamente e concretamente ai bisogni della comunità, svolgendo ancora una volta un servizio essenziale di natura sociale e di supporto sanitario. Auser ritiene con questa sua azione di rispondere e contribuire liberamente a essere di supporto al sistema sanitario del territorio dell'Ats Brianza, collaborando al fine di facilitare la vaccinazione degli over 80».

Come funzionerà

Auser, grazie al prezioso aiuto dei suoi volontari, si occuperà in una prima fase di aiutare gli anziani a prenotare la vaccinazione tramite piattaforma regionale e, in un secondo momento, di organizzare l'eventuale servizio di trasporto verso i centri di vaccinazione.

Si auspica che tutto ciò avvenga all'interno di una programmazione coordinata e per questo si conta sull'aiuto delle persone bisognose affinché non chiamino all'ultimo momento ma con congruo anticipo, permettendo così una organizzazione e una risposta ordinata.

Il servizio, di natura straordinaria ed eccezionale, è attivo esclusivamente presso la sede di Lecco, sita in Corso Monte Santo 12, dal lunedì a giovedì, dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 17 al numero 0341252970.

«Certi di rispondere con quest'azione ai bisogni della comunità in questo momento particolare di pandemia e auspicando che la rete di risposta da parte delle associazioni in aiuto agli anziani si allarghi sempre di più - concludono da Auser Lecco - Proprio per questo, un'azione di questa misura ha la necessità anche di essere supportata da parte di ulteriori nuovi volontari che auspichiamo rispondano positivamente alla nostra chiamata».