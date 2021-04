In provincia di Lecco vaccinato quasi il 9% della popolazione

A oggi in provincia di Lecco sono stati inoculati 93.132 vaccini anticovid fra prime e seconde dosi, ma da maggio, quando i tre hub saranno a regime, se ne potranno somministrare 4.608 al giorno. Fino a oggi, il massimo di vaccini inoculati si è verificato il 21 aprile, fra i 2500 e i 3.000, ma i grafici evidenziano l'accelerazione impressa negli ultimi giorni.

I dati sono stati resi noti nel pomeriggio di oggi, venerdì 23 aprile, dalla Asst Lecco. Al PalaTaurus, dove le vaccinazioni sono scattate lo scorso 3 aprile con una capacità di 432 al giorno, si arriverà a un massimo di 2.160 giornaliero grazie all'implementazione di 15 linee, mentre al Technoprobe di Cernusco si passerà da 720 a 1.728 con 12 lineee. A queste si aggiungeranno le 5 linee di Barzio che aprirà il prossimo 26 aprile. Le 32 linee, facendo la somma, produrranno 4.608 vaccinazioni al giorno.

Al momento, delle 93.132 dosi somministrare nel Lecchese, 63.779 sono prime dosi, 29.353 seconde. Considerando la popolazione della provincia di Lecco secondo gli ultimi dati Istat disponibili (334.961), ha ricevuto almeno la prima dose il 19% degli abitanti, mentre l'8,7% può essere considerato già vaccinato. Gli under 16 sono Escludendo i 44.335 "under 14" (unico dato disponibile poiché non siamo in possesso di quello scorporato dei sedicenni in provincia di Lecco), si può affermare che il 10-12% della "popolazione vaccinabile".