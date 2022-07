Covid, si apre alla quarta dose: prenotazioni da mercoledì

L'aumento dei contagi spinge verso la vaccinazione. Da mercoledì anche i lecchesi over 60 potranno prenotare la quarta dose del vaccino anti-Covid, attualmente riservata a over 80 e categorie fragili: rispetto a giugno, quando venne decisa la restrizione degli orari, oggi le richieste arrivano anche a occupare tutti e 150 gli slot giornalieri previsti dall'Asst di Lecco; per ora si va solo all'ospedale "Manzoni", ma è già più di un'ipotesi la riapertura dell'area Cazzaniga di Merate, già usata per questo scopo.

Covid: in Lombardia si apre alla quarta dose per gli over 60

“Dopo aver ricevuto, nella serata di lunedì, la circolare del Ministero della Salute che apre alla possibilità di accedere alla quarta dose della vaccinazione anti-Covid anche per gli over 60, ci siamo attivati per rispondere al meglio a questa indicazione. Fin da ora posso dire che tutti gli over 60 che si auto-presenteranno, da questo pomeriggio, anche senza prenotazione, nei grandi hub vaccinali attivi in Lombardia, saranno vaccinati. E, già da domani, sul nostro portale dovrebbe essere possibile procedere alle prenotazioni per gli over 60”, l'annuncio è stato effettuato da Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, a margine di un convegno sulla rigenerazione urbana a Palazzo Lombardia.

Da giugno meno fasce orarie