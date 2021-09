Renzo e Lucia, "i promessi sposi" della Valle San Martino

C'è chi li ha già soprannominati i promessi sposi della Valle San Martino per la loro omonimia con i protagonisti del celebre romanzo di Alessandro Manzoni. Stiamo parlando di Renzo Burini e Lucia Cristalli di San Gottardo, frazione di Torre De' Busi: la coppia ha da poco festeggiato i 53 anni di nozze e vista la loro lunga e profonda storia d'amore - e soprattutto i nomi di battesimo - Renzo e Lucia sono stati scelti come testimonial per promuovere la versione ridotta dei Promessi Sposi recentemente pubblicata dalla docente Tiziana Benedetti e diffusa anche dalla Polisportiva di Monte Marenzo.

"Io e Renzo ci siamo sposati 53 anni fa nella chiesa di San Gottardo - racconta Lucia, originaria della frazione di Favirano - All'epoca lui era un bel giovane, girava in moto con altri ragazzi del paese, ci conoscemmo e dopo poco tempo ci innamorammo". Poi il pronunciamento del fatidico Sì - ovviamente più semplice di quello dei più celebri sposi manzoniani - e la nascita del figlio Roberto.

"Ora siamo in pensione dopo una vita dedicata al lavoro e alla famiglia. Il nostro legame è sempre forte - continua la donna, un po' divertita per l'intervista - In tanti ovviamente, negli anni, hanno accostato i nostri nomi a quelli dei ben più famosi Renzo Tramaglino e Lucia Mondella. Un fatto senza dubbio curioso. Da giovane avevo letto il romanzo di Alessandro Manzoni, trovandolo bello e coinvolgente. Ora abbiamo saputo di questa versione più veloce. La leggerò volentieri".

Renzio e Lucia Burini saranno anche testimonial della Camminata della solidarietà promossa dall'Aido di Monte Marenzo che si terrà sabato 18 settembre con partenza alle ore 17 dall'oratorio del paese. "Ho conosciuto Renzo e Lucia, sono sempre insieme e si vogliono davvero bene - racconta Angelo Fontana della Polisportiva di Monte Marenzo - Hanno acquistato con gioia il libro che tratta la storia dei loro omonimi del '600. In occasione della 32° camminata dell’Aido e della Polisportiva (“questa camminata s’ha da fare”) in programma sabato, la coppia augurerà a tutti una bellissima passeggiata tra la natura e le cascine di Monte Marenzo. I primi arrivati con il nome di Renzo e di Lucia riceveranno il libretto dei Promessi Sposi ridotto di Tiziana Benedetti. Ora residente a Torino ma originaria di Monte Marenzo, la maestra Tiziana è stata anche guida manzoniana".