I 10 anni di Agorà, "Un'associazione culturale aperta al territorio e alla solidarietà"

Importante compleanno per l'associazione Agorà. Il noto sodalizio di Valgreghentino ha festeggiato infatti nei giorni scorsi i 10 anni di attività vissuti all'insegna di cultura, musica, aggregazione e solidarietà. Nel cortile esterno della sede - insieme a tanti volontari e amici - sono intervenuti i soci fondatori Elena Sabadini, Gian Pietro Panzeri, Federico Milani e Massimo Panzeri insieme al presidente Mattia Morandi e a tutti i Consiglieri attualmente in carica: Paolo Mandelli, Michele Motta, Riccardo Sabadini e Bruno Valsecchi.

Alla festa del decennale con "Degustazione sotto le stelle" hanno voluto essere presenti anche il sindaco Matteo Colombo - che ha lodato l'impegno di Agorà - e i sui predecessori Ernesto Longhi e Sergio Brambilla. Alcune delle iniziative proposte dal 2011 a oggi sono poi state ripercorse dal presidente.

"È un grande piacere essere qui questa sera insieme a tutti voi per celebrare il 10° anniversario dell'associazione culturale Agorà che ho l'onore di presiedere dallo scorso mese di ottobre - ha commentato Mattia Morandi - Un grazie sincero va innanzitutto a tutti coloro che ci hanno creduto fin da quel 22 luglio del 2011, data di fondazione del gruppo. In questi primi 10 anni l'associazione si è distinta per le innumerevoli attività culturali organizzate sul territorio, a partire dal celebre Festival canoro Musica per il maestro in memoria dell'amico Rodolfo Panzeri, la cui prossima 14esima edizione si terrà in autunno e sarà dedicata anche al ricordo dell'amico Battista Perego".

Agorà si è sempre contraddistinta per la capacità di fare rete con le numerose associazioni di Valgreghentino, la biblioteca, le parrocchie, la Pro loco e l'Amministrazione comunale. "L'associazione - ha aggiunto il presidente - ha poi voluto abbinare le attività aggregative con la solidarietà, rafforzando la propria partnership con la onlus Geca giovani e cuore aritmico di Padova. Tra le iniziative proposte ricordo anche rassegne teatrali, spettacoli di vario genere, corsi di degustazione vini e di pasticceria, visite guidate e incontri formativi".

Festival musica per il Maestro - Baby special edition

Tra le recenti iniziative di Agorà c'è stata la Gara canora riservata ai bambini/ragazzi under 15, una manifestazione molto apprezzata da pubblico, critica e partecipanti. Ecco i nomi dei giovanissimi in gara: Aurora, Noemi, Sofia, Gioele, Marta, Damiano, Sara, Margherita, Caterina, Giuditta e Morgana.

La Giuria, presieduta da Dario Bonaiti titolare della storica emittente televisiva RCI RadioCalolzio, ha valutato le performance musicali dei bambini stilando la classifica finale in base alla quale sono stati delineati i primi 3 classificati: 1° posto: Morgana Dante di Dervio con il brano "Come vorrei" tratto da "La Sirenetta" - 2° posto: Caterina Frascogna di Airuno - 3° posto: Aurora De Luca di Sirone. Menzione speciale per Damiano Scaccabarozzi di Valgreghentino per la particolare performance che lo ha visto presentare la canzone “I suoni delle cose”, celebre brano dello Zecchino d’Oro. Per conoscere meglio l’associazione www.associazioneagora.it oppure i canali social FB e IG.