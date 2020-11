La biblioteca di Valgreghentino attiva il servizio di consegna dei libri a domicilio

Non puoi uscire di casa per la zona rossa anticovid e vuoi leggere un buon libro? Nessun problema, a Valgreghentino la biblioteca, grazie ai suoi operatori e volontari, ti aiuta portandoti il volume desiderato a domicilio. Il servizio, mirato a a sostenere la cultura e la lettura anche in questo periodo delicato, verrà attivato a partire da oggi, sabato 14 novembre. E ci sarà anche una sorpresa per i più piccoli.

«La biblioteca civica è chiusa fino al 3 dicembre, ecco quindi i libri a domicilio - fa sapere il Comune di Valgreghentino - Una squadra di giovani volontari ha già scaldato i motori: da sabato 14 novembre iniziano le consegne dei volumi direttamente a casa. Per chiedere una consegna segui le indicazioni o chiama in biblioteca il martedì e il venerdì pomeriggio dalle ore 15 alle 18: la nostra bibliotecaria Alice potrà darti consigli di lettura. E per i più piccoli? Per bambini e ragazzi prepariamo dei pacchi sorpresa nei quali troverete cinque libri a seconda della fascia d'età richiesta. Chiamate la biblioteca o inviate una mail per ordinare il vostro pacco».

I contatti

Per prenotare la consegna dei libri - fino a un limite di cinque a persona - è possibile telefonare negli orari sopra indicati al numero 0341 604079, oppure scrivere una mail all'indirizzo biblioteca@comune.valgreghentino.lc.it indicando autore, libro, nome e cognome del richiedente, data di nascita, indirizzo di residenza e recapito telefonico. Il servizio è riservato ai soli residenti di Valgreghentino.