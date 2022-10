Foliage, le sfumature più suggestive dell'autunno in un contest fotografico

Innamorato dei colori dell'autunno? Ecco allora l'iniziativa che fa per te. Stiamo parlando di "Foliage a Valgreghentino", il contest fotografico promosso dalla biblioteca civica del Comune guidato dal sindaco Matteo Colombo, "per raccogliere le sfumature di uno dei momenti più suggestivi dell'autunno, anche nella nostra Valgreghentino!".

Tre le regole per partecipare: 1) Inviare la propria fotografia dedicata al foliage entro lunedì 7 novembre alla mail comune.valgreghentino@gmail.com 2) È possibile inviare al massimo 3 foto, in formato verticale 3) Le immagini foto devono essere in alta risoluzione (almeno 300 dpi) in formato .jpeg. Gli scatti più belli verranno poi selezionati per le copertine dei prossimi numeri del Notiziario "Valgreghentino Informa".