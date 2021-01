Valgreghentino, raddoppia il ponte di via Donizetti

Hanno preso il via nei giorni scorsi a Valgreghentino le opere per l'ampliamento del ponte di via Donizetti che consente l'accesso al Polo scolastico e alla Frazione Ganza. Il ponte, oggi largo 4,75 metri, verrà completamente rifatto e ampliato, fino a raggiungere 8 metri di larghezza: due corsie per le vetture e un marciapiede pedonale consentiranno maggiore sicurezza per chi cammina e più facilità di manovra per gli autoveicoli.

Il progetto - promosso dall'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Matteo Colombo - prevede inoltre il completamento del percorso pedonale che in fregio a via Fratelli Kennedy, lato torrente, permetterà ai pedoni di partire da Villa San Carlo e raggiungere il Polo scolastico, e poi Valgreghentino, senza mai attraversare la strada principale.

L'attuale attraversamento sito poco sotto il cimitero di Villa San Carlo verrà spostato più a monte, in corrispondenza dell'ingresso del cimitero, così da consentire una maggiore visuale libera a tutti gli utenti della strada. Tutte queste opere avranno un costo complessivo di circa 150.000 Euro, totalmente coperti da un finanziamento ricevuto da Regione Lombardia.