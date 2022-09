I cittadini si prendono cura del proprio paese, "Vi aspettiamo"

Torna "CuriAMOValgre", il gruppo di cittadinanza attiva che già in passato ha reso più bella e curata Valgreghentino. Volontari di tutte le età si dedicheranno ad attività di pulizia, manutenzione, cura del verde, taglio di alberi e siepi in accordo con l'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Matteo Colombo. Il prossimo appuntamento con il gruppo è per sabato 1 ottobre alle ore 9.00 con ritrovo presso il parcheggio del Polo Scolastico. Chi vorrà potrà unirsi al team di cittadinanza attiva anche per la prima volta.

"Dopo la pausa estiva, riprendono le attività sul territorio del gruppo di volontari che si prende cura del nostro paese, con lavori di pulizia e manutenzione del territorio" - spiega il Consigliere comunale Francesca Panzeri che in occasione della prima uscita aveva commentato: "Crediamo sia importante che i cittadini si prendano cura del territorio e diventino protagonisti della vita comune anche con queste piccole, ma allo stesso tempo preziose azioni. Siamo molto soddisfatti di come è andato il primo incontro. Ci auguriamo sia l’inizio di un'attività che possa coinvolgere un folto gruppo di cittadini desiderosi di essere protagonisti sul territorio prendendosi cura di Valgreghentino insieme all’Amministrazione".