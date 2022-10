Apre il Punto Informagiovani della Valle San Martino

Apre un nuovo servizio gratuito per i giovani del territorio. Verrà infatti inaugurato sabato prossimo 5 novembre alle ore 11.00 il nuovo Punto Informagiovani della Valle San Martino, uno spazio rivolto ai giovani tra i 15 e i 30 anni del territorio in cui ragazzi e ragazze potranno beneficiare di un servizio gratuito di informazione e orientamento rispetto a diverse tematiche, come il mondo del lavoro, l’orientamento formativo o le possibilità di esperienze all’estero.

Dai comuni alle associazioni: una sinergia a 360 gradi

Il Punto Informagiovani rientra nella cornice progettuale di Iang - Insieme ai Nostri Giovani, sostenuto dall’Ambito di Lecco, Fondazione Comunitaria del Lecchese, Impresa Sociale Girasole, i comuni di Calolziocorte, Carenno, Erve, Garlate, Monte Marenzo, Olginate, Valgreghentino e Vercurago e Comunità Montana Lario Orientale e Valle San Martino, insieme agli Istituti Scolastici, i Consultori, le Pastorali giovanili e una rete di associazioni del territorio.

"Con il Punto Informagiovani le ragazze e i ragazzi dei nostri territori avranno a disposizione un bellissimo aiuto per essere accompagnati e sostenuti nel loro percorso di crescita - commenta Matteo Colombo, sindaco di Valgreghentino e referente politico del Progetto Iang - Formazione, orientamento, proposte professionalizzanti, attività di volontariato sono solo alcune delle opportunità che il Punto Informagiovani può offrire ai nostri giovani".

L'inaugurazione sabato 5 novembre a Villa De' Ponti

L’inaugurazione, aperta a tutti, sarà l’occasione per conoscere l’offerta e il calendario attività del Punto Informagiovani e, più in generale, le opportunità che il progetto Iang offre ai giovani del territorio. Il Punto Informagiovani si trova a Villa De Ponti in via Galli 48A a Calolziocorte ed è aperto il giovedì dalle 14 alle 18, su appuntamento.

Per maggiori informazioni o per prendere appuntamento è possibile chiamare il numero 39 342 807 4003 o scrivere a informagiovani.vallesanmartino@impresasocialegirasole.org. Per restare aggiornati sugli eventi e le attività del territorio è possibile seguire la pagina Instagram: @iang_vallesanmartino.