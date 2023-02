Il nuovo team della Pro loco: "Avanti con impegno e progettualità"

Nuovo direttivo e ancora tanta voglia di fare per la Pro loco di Cisano. Nei giorni scorsi si sono svolte in occasione dell’assemblea ordinaria dei soci, le elezioni per il nuovo Consiglio direttivo della Pro loco di Cisano Bergamasco, che rimarrà in carica nei prossimi tre anni. I volontari dell’associazione della valle San Martino hanno così scelto i 10 consiglieri.

Il Direttivo neoeletto ha visto la riconferma alla presidenza di Nazzareno Guerra con vicepresidente Gianluca Manighetti, tesoriere Patrizio Giovanzana e segretaria Eleonora Crippa. Con loro anche i già consiglieri Ornella Pozzoni, Arianna Ravasio, Stefano colombo ed Enrico Spillere. Il team si completa con i nuovi ingressi di Nadia Locatelli ed Armando Corvelli, del Revisori dei conti Erich Rotasperti, di Giuseppe Secomandi ed Elisa Pozzoni.

"Collaborazione ed impegno sono elementi imprescindibili per il raggiungimento degli obiettivi che la Pro Loco intende prefissarsi per il presente e prossimo futuro - fanno sapere i volontari cisanesi - Con la sempre positiva tendenza di crescita e valorizzazione delle progettualità che ha contraddistinto il lavoro della Pro loco negli ultimi anni. Ringraziamo la presenza della sindaca Antonella Sesana, di alcuni consiglieri comunali, dei rappresentati delle associazioni del paese e di tutti i soci vecchi e nuovi che ci hanno accompagnato e ci accompagneranno in questi anni".