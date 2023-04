In valle San Martino caccia alle uova... di dinosauro?

Con l'originale attività per famiglie "Caccia alle uova… di dinosauro?" in programma domenica 16 aprile si inaugura la nuova stagione di proposte domenicali della collezione geologica Luigi Torri. Per i prossimi mesi il calendario delle iniziative del museo di Caprino Bergamasco - in valle San Martino - prevede interessanti proposte destinate a curiosi e appassionati di tutte le età, con tanti family lab per passare una domenica pomeriggio in famiglia. Sono in programma visite alla collezione con esperti geologi, laboratori creativi e artistici per tutte le età ed escursioni alla scoperta del territorio e dei sentieri tanto amati da Torri, geologo non professionista dalla cui passione è nata la collezione museale.

Ed è proprio partendo dall’esempio di Luigi Torri che il team di geologi, guide escursionistiche ambientali, animatori scientifici ed esperti d’arte della cooperativa Liberi Sogni (che gestisce i servizi al pubblico della collezione museale di proprietà del Comune di Caprino) ha immaginato di accompagnare i visitatori del museo alla scoperta della geologia, utilizzando diversi linguaggi e strumenti (albi illustrati, lavagna

luminosa, analisi e osservazioni scientifiche…) e portandoci a riflettere anche sul nostro presente.

Il team del museo è pronto ad accogliere il pubblico due domeniche al mese (solitamente la 2° e la 4°) fino a fine luglio 2023, in compagnia di Daniela, Domenico e gli altri preziosissimi volontari "Amici del museo Torri". Ricordiamo inoltre la possibilità di aperture dedicate a gruppi, su appuntamento e con attività dedicate.

Il calendario di aperture ed eventi

16 aprile , ore 15.30 - Caccia alle uova… di dinosauro? Caccia alle uova a tema geologico per famiglie con bambini dai 4 anni con Francesca Ceraudo, esperta di attività ricreative per bambini

Per info e prenotazioni: museo.torri@gmail.com - www.museotorri.it - cellulare 334 7368295 in orari di ufficio. Il Museo Torri si trova in via Roma 2 a Caprino Bergamasco, all’interno del palazzo municipale.