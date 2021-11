"Io so fare": una bacheca virtuale per aiutare i giovani a trovare lavoro

Una bacheca virtuale per favorire i contatti di lavoro tra i giovani e le aziende della valle San Martino. L'iniziativa - come illustrato oggi, mercoledì 3 novembre, nella sede di villa De' Ponti a Calolzio - è stata promossa dalla Comunità montana Lario Orientale Valle San Martino e dal Punto Informagiovani.

"Io so fare: Giovani competente per la valle San Martino" è il nome di questo servizio via internet tramite il quale i ragazzi e le ragazze del territorio possono mostrare le loro capacità professionali inserendo i propri dati e illustrando le proprie competenze. Basta collegarsi a www.iosofare.it e interagire con il sito nel quale il team di giovani incaricati dall'ente fa da moderatore accogliendo i dati degli interessati che potranno essere visionati non solo da ditte, ma anche da privati e famiglie.

L'assessore Marina Calegari.

"Il nostro vuole essere un servizio in più a favore dei giovani che cercano un'occupazione, o comunque di ragazzi e ragazze che sono pronti a vivere una prima esperienza di lavoro guardando al territorio, non vogliamo certo essere un'attività interinale. Come ente favoriamo semplicemente il contatto tra gli interessati e possiamo fornire anche una prima consulenza sul tipo di rapporto di lavoro che sono intenzionati ad instaurare" - hanno spiegato l'assessore Marina Calegari e la funzionaria della Comunità montana Elena Remondini, dando poi spazio agli interventi di Silvia Biffi, Giovanni Laganà, Susanna Tritini e del coordinatore Paolo Nicolodi. Sono loro i componenti del team che si sta occupando del nuovo portale "Io so Fare".

"Io so fare nasce per dare un posto virtuale alle azioni reali - hanno spiegato i responsabili - È un luogo giovane per i giovani, che accoglie e valorizza le competenze di tutti, sotto forma di proposte concrete e operative. È uno spazio aperto a chiunque abbia voglia di sbirciare. Intende promuovere e facilitare il fare, agevolando i contatti tra chi offre e chi cerca". Chi si collega al sito può infatti trovare la figura che cerca. "Si va dalla baby sitter ai lavori di giardinaggio, dal creatore di video e testi al giovane pronto a dare ripetezioni in varie materie scolastiche. Basta collegarsi e si può vedere come funziona".

L'impegno della Comunità montana per favorire i più giovani non finisce poi qui. Sempre oggi, dopo la presentazione della nuova bacheca virtuale, Paolo, Silvia, Giovanni e Susanna hanno hanno anche organizzato un "Recruiting day", un incontro con una realtà produttiva del territorio durante il quale sono state illustrate le posizioni occupazionali aperte.