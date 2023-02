L'album della Polisportiva con 600 figurine tra calcio, volley e basket

Presentato il nuovo album della Polisportiva Valmadrera con oltre 600 figurine tra calcio, volley e basket. L'iniziativa - all'insegna di sport, amicizia e ricordi - si è tenuta ieri con l'intervento del presidente Alberto De Pellegrin, del sindaco Antonio Rusconi, di don Isidoro e don Fabio a nome della parrocchia. Proprio il presidente De Pellegrin ha introdotto l'incontro ricordando che: "Siamo ormai alla soglia del 50° anno di fondazione della società, evento che dovrà essere festeggiato adeguatamente". Spazio quindi ai sentiti ringraziamenti nei confronti di Andrea Binda che ha realizzato tutte le foto.

Il sindaco Rusconi ha evidenziato il prezioso impegno della Polisportiva nell'offrire un importante servizio educativo e sportivo al maggior numero di ragazze e ragazzi di Valmadrera e ha ricordato come i bambini della scuola calcio di Fabio Cardinio sapranno compilare al meglio la prossima pagina bianca della piccola grande storia arancione della società. Don Fabio Saccon ha quindi sottolineato il valore educativo che lo sport può assumere in oratorio e infine gli ex presidenti Canali e Monti hanno ripercorso la storia della Polisportiva con riconoscenza e gratitudine.