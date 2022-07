Nuovo incarico in Silea, l'assessore lascia la Giunta

Nella giornata di martedì 5 luglio, l’assessore all’Urbanistica e Ambiente di Valmadrera, Giuseppe Anghileri, ha rassegnato con una propria lettera le dimissioni dall’incarico in Giunta in previsione della prima seduta del nuovo Cda di Silea, dove è stato nominato nei giorni scorsi. Lo ha reso noto il sindaco Antonio Rusconi.

"Anghileri ha ritenuto infatti, per un dato di trasparenza e di correttezza istituzionale, che i due incarichi con la presenza dell’impianto nel Comune di Valmadrera, pur non essendo incompatibili, hanno comunque degli ambiti di relazione diretta - ha fatto sapere Rusconi - Anghileri ha rassicurato il sindaco sul fatto che continuerà la collaborazione con il gruppo di Progetto Valmadrera anche per guidare il passaggio di testimone al nuovo assessore".

Il sindaco Rusconi ringrazia Beppe Anghileri per il continuo impegno a servizio della comunità valmadrerese dal 2004 con incarichi in Giunta, in Comunità Montana e in Silea, ed è sicuro che su un tema così delicato come l’attività di Silea svolgerà un ruolo fondamentale e comunica che nei prossimi giorni, dopo aver parlato con la Giunta e i consiglieri, provvederà al decreto di nomina del nuovo assessore. Non è prevista infatti la nomina di un nuovo consigliere dal momento che Anghileri era assessore esterno.